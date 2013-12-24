Модератор на форум

График работы 12 часов подряд, время работы с 24 по Москве до 12 по Москве 5 дней в неделю Оплата: 1. 30р в час оплата по умолчанию. 2. 100р-200 с продажи в зависимости от проданного товара.. Обязанности, всегда быть онлайн не ...
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Требуется постоянный модератор для ответов на вопросы пользователей на сайт по бытовой технике и электронике, в начале требуется ответы на 30 вопросов в день, далее если качество ответов будет устраивать можно будет увеличить с пропорциональным увеличением оплаты. Оплата по желанию. Но не чаще раза в неделю. Первую неделю могу оплачивать по дням, чтобы не возникало подозрений. Работа постоянная пока работает сайт.
Тематика в основном бытовая техника и электроника, возможно садовая техника и автомобили, но редко. По желанию иногда буду давать темы для статей по определенной теме с хорошей оплатой, тематика та же.
В случае если не можете отвечать каждый день возможно индивидуальная оплата за каждый одобренный ответ. Очень желательно человека на выходные
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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