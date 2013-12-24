Модератор на форум

Требуется постоянный модератор для ответов на вопросы пользователей на сайт по бытовой технике и электронике, в начале требуется ответы на 30 вопросов в день, далее если качество ответов будет устраивать можно будет увеличить с пропорциональным увеличением оплаты. Оплата по желанию. Но не чаще раза в неделю. Первую неделю могу оплачивать по дням, чтобы не возникало подозрений. Работа постоянная пока работает сайт.

Тематика в основном бытовая техника и электроника, возможно садовая техника и автомобили, но редко. По желанию иногда буду давать темы для статей по определенной теме с хорошей оплатой, тематика та же.

В случае если не можете отвечать каждый день возможно индивидуальная оплата за каждый одобренный ответ. Очень желательно человека на выходные