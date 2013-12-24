Модератор на форум

$100
Служба поддержкиЗавершен52 заявки1281 просмотр
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Требуется постоянный модератор для ответов на вопросы пользователей на сайт по бытовой технике и электронике, в начале требуется ответы на 30 вопросов в день, далее если качество ответов будет устраивать можно будет увеличить с пропорциональным увеличением оплаты. Оплата по желанию. Но не чаще раза в неделю. Первую неделю могу оплачивать по дням, чтобы не возникало подозрений. Работа постоянная пока работает сайт.

Тематика в основном бытовая техника и электроника, возможно садовая техника и автомобили, но редко. По желанию иногда буду давать темы для статей по определенной теме с хорошей оплатой, тематика та же.

В случае если не можете отвечать каждый день возможно индивидуальная оплата за каждый одобренный ответ. Очень желательно человека на выходные

10 лет назад
aveselov
Антон 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
martynov1979
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
acrostic
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$100
30 дней
Все круто
С Антоном хорошо сотрудничать. Счета за выполненные работы всегда и в срок оплачиваются. Постоянно находится на связи.
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