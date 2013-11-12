Менеджер колл-центра Мед. Оборудование

$500
Служба поддержкиЗакрыт12 заявок387 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Прием входящих звонков c сайта и заказов, консультирование клиентов и оформление заказов.

Отправление заинтересованным клиентам дополнительных материалов по электронной почте

Присутствие у компьютера в рабочее время по графику.

Требования к вакансии менеджер на дому.

Необходимо, чтобы вы могли быть у компьютера строго по графику и чтобы вас никто не отвлекал!

Опыт работы не обязателен, но является плюсом

Быстрый и надежный безлимитный интернет

Компьютер с антивирусной защитой

Грамотная речь

Доброжелательное отношение к людям

Желание качественно консультировать клиентов

-гарантированный минимальный доход 10,000 рублей в месяц

-гибкая система бонусов

-возможность увеличить свой уровень и сделать карьеру

График работы:

5/2, офисный,

либо

2/2 с 9-00 до 21-00

Ждем мужчин

10 лет назад
HR_PKK
Мария 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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