Информационные консультанты

$1000
Служба поддержкиЗакрыт31 заявка893 просмотра
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1. Объявляется набор на вакантные должности:

a) информационные консультанты

2. Обязанности:

a) консультирование клиентов относительно услуг и продуктов используя мультимедийные инструменты в интернете

b) переговоры с потенциальными клиентами относительно услуг и продуктов используя возможные каналы общения

3. Условия:

a) график свободный во времени

b) можете подключиться к проекту с помощью компьютера оснащенным программой, микрофоном и видео камерой со скоростным подключением к интернету

10 лет назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)
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