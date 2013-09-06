Вакансия помощника Службы Поддержки + PR менеджера

Наш проект это интернет сервис, который предоставляет пользователям возможность удобного хранения и быстрого обмена файлами. Мы имеем большую аудиторию постоянных пользователей и высокую посещаемость со всех стран мира.

Наряду с основными услугами, на нашем сервисе организована масштабная партнерская программа для пользователей. В рамках которой мы предлагаем всем желающим начать работать и зарабатывать реальные деньги вместе с сервисом. Наша партнерская программа уже успешно существует и развивается на протяжении нескольких лет.

Схожие по тематике с нами сервисы depositfiles.com и uploaded.net.

Ежедневно в службу поддержки и на различных форумах, к нам с вопросами обращаются вебмастера и простые пользователи, которые работают или хотят начать работать с нашей партнерской программой.

Мы ищем дополнительного сотрудника в отдел Службы Поддержки, который бы детально изучил нашу партнерскую программу и взял на себя вопросы данной тематики. Обрабатывал заявки поступающие через тикет-систему и консультировал пользователей через онлайн чат.

Второй, не менее важной обязанностью сотрудника будет развитие PR партнерской программы, налаживание связей с общественностью и привлечение новых пользователей (вебмастеров).

Краткий список обязанностей по PR:

- Создание и поддержка официальных тем на форумах, публичное решение вопросов пользователей;

- Поддержка страниц в социальных сетях и подобных сервисах. Написание пресс релизов и новостей;

- Организация акций по привлечению пользователей, акций среди участников форумов. Налаживание контактов с различными партнерами и другими сервисами;

- и т.п.

Условия:

- работа полностью удаленная, с графиком 5 рабочих дней в неделю, 8 часов в день + 1 час перерыв на обед (всего 9 часов);

- начало работы с 8:00 (утром), либо с 17:00 (вечером), по MSK (GMT+4);

- зарплата от 20 до 30 тыс. рублей;

- испытательный срок 1 месяц, оплачиваемый!

Необходимые качества и навыки:

- грамотный русский и английский язык (от Intermediate, читаете и переводите свободно)

- опыт работы с компьютером и интернетом, на уровне "продвинутого пользователя"

- коммуникабельность, усидчивость, ответственность, вежливость

- постоянная доступность онлайн в течение рабочего времени

- наличие опыта активного общения в различных интернет-сервисах (блогах, форумах, соц сетях)

- опыт в написании статей и копирайтинге (умение понятно и красиво излагать мысли в тексте)

- креативность и наличие творческого мышления будет плюсом

Пожалуйста оставляйте ваши заявки и резюме, мы свяжемся с вами.