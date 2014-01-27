Требуется ОнЛайн консультант.

График работы

12 часов подряд, время работы с 24 по Москве до 12 по Москве

5 дней в неделю

Оплата:

1. 30р в час оплата по умолчанию.

2. 100р-200 с продажи в зависимости от проданного товара..

Обязанности, всегда быть онлайн не пропустить ни одного диалога за свой рабочий день, при пропуске накладывается штраф.

Перспективы карьерного роста:

1. Если вы зарекомендовали себя хорошо, то Вам в нагрузку идут телефонные звонки, это добавляет продажи и соответственно растет Ваш заработок.

2. Если далее все отлично, Вам доверяется обзвон клиентов для подтверждения заказов это тоже дополнительные деньги к Вашей зарплате.

3. Магазин развивается и улучшается клиентов становится больше и соответственно Ваш заработок растет пропорционально росту магазина.

З,Ы Предпочтение отдается девушкам, так как они по природе более усидчивые и намного исполнительней чем мужчины.

Примерный заработок оператора в дневную смену (со всеми рекомендациями от 800р до 1200р за смену)

В Ночную смену думаю будет меньше, но ни факт + про рост магазина и вашего заработка я описал Выше.

Так же работая с нами в команде Вы работаете на себя, Вы не работает за ставку, а работаете от процента, т.е ставка есть за часы, а дальше как сработайте, инструменты мы предоставляем (чат, телефон, обзвон, клиенты)