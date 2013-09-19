Специалист в службу поддержки

График работы 12 часов подряд, время работы с 24 по Москве до 12 по Москве 5 дней в неделю Оплата: 1. 30р в час оплата по умолчанию. 2. 100р-200 с продажи в зависимости от проданного товара.. Обязанности, всегда быть онлайн не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание Работы:
Работа 40 чавов в неделю. Есть возможность дополнительных часов при наличии желания. Зарплата 400$ в месяц плюс возможность роста. Работа 5 дней в неделю, расписание будет чередоваться. По субботам иногда надо заменить второго работника чтобы делать Customer Support. Обычно по субботам работа составляет меньше 4 часов.
Будут бонусы за качественную работу. Запрещается иметь вторую работу. Принимаются заявки только от серьездных людей с хорошей дисциплиной.
Такие причины как болела голова или отключили интернет не принимаются. Зарплата раз в 2 недели. Первое время оплата будет на еженедельной основе чтобы построить доверие. Необходимо делать объявления и писать качественные продающие тайтлы.
Внимание: Последний шаг интервью это звонки всем вашим предыдущим работадателям за последние 10 лет. Это обязательное требование.
Главные обязанности:
1. Создание заголовков для товаров
2. Создание объявлений на eBay.com and Amazon.com
3. Введение информации и сбор статистических данных
4. Создание отчетов
5. Поиск ключевых слов
7. Техническая поддержка клиентов
Навыки которыетребуются от вас:
1. Создание отчетов
2. Поиск ключевых слов
3. Очень высокий уровень английского языка/ Вся работа бует на Английском языке и если у вас слабый уровень у вас не получится. Пожалуйста не тратьте мое и ваше время исли у вас его нет.
4. Умение осуществлять техническую поддержку и вести переписку с клинтами в очень вежливом тоне и стрессоустойчивость
5. Навык отличной коммуникации
6. Проактивность/ Если у вас ее нет или вы не знаете что это пожалуйста не связывайтесь со мной
7. Умение принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях
Требования:
1. Требуется опыт работы в интернете минимум 3 года
2. Вы должны быть ответственным человеком.
3. Вы должны легко схватывать новые вещи
4. У вас должна быть железная дисциплина. У вас должен быть стабильный интернет и электричество.
5. Вы должны работать аккуратно
Инструкции:
Заполните приложенный документ Excel, внесите в него всю информацию которая требуется и отправьте его мне чтобы я мог с вами связаться
Всего доброго!!!
- Похожие заказы
- Служба поддержки24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
1. Объявляется набор на вакантные должности: a) информационные консультанты 2. Обязанности: a) консультирование клиентов относительно услуг и продуктов используя мультимедийные инструменты в интернете b) переговоры с потенциальными клиентами относительно услуг и продуктов используя возможные каналы общения 3. Условия: a) график свободный ...Служба поддержки31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен человек из Киева, который будет регулярно прознавать клиентов по нашей базе. Клиенты находятся в г.Киеве Телефоны клиентов стационарые и мобильные Также уже существующая база клиентов (300-500 человек) - тоже обзвонить и узнать о качестве обслуживания. Список вопросов ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть база обзвонить 150 компаний обзвонить по скрипту позвать директора, назначить встречу на аудит, собрать статистику что сказали, данные КиевСлужба поддержки1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется сотрудник для работы в интернет магазине. Клиенты оставляют сообщения на автоответчик и им нужно перезванивать, звонить в случае проблем с заказом, принимать звонки во время смены. А так же вести переписку в чате и отвечать по ...Служба поддержки3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Наш проект это интернет сервис, который предоставляет пользователям возможность удобного хранения и быстрого обмена файлами. Мы имеем большую аудиторию постоянных пользователей и высокую посещаемость со всех стран мира. Наряду с основными услугами, на нашем сервисе организована ...Служба поддержки6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется умный(ая) помощник(ца) ! Для выполнения разовых поручений. Срок выполнения поручений – «еще вчера» Что делать: Работа с тизерами и с прокладками, html, хостингами, доменами и т.д. Онлайн доступность - максимально возможная. Что хотел бы услышать ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу личного помощника. Тема — инфобизнес. Зарплата обговаривается индивидуально, зависит от Вашего желания работать. Что необходимо будет делать: - организационная функция - все записать, внести в календарь, напомнить, не забыть. - различные технические вопросы - создание подписных, продающих страниц - ...Служба поддержки3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист службы поддержки (телефон, эл.почта). Работа удаленная. Возможно совмещение с другой работой. Телефон оплачивается. Наличие собственного компьютера с микрофоном, наушниками, интернета, скайпа - обязательны. Условия: - работа полностью удаленная, график оговаривается индивидуально - оплата по договоренности, в зависимости ...Служба поддержки7 заявокЗакрыт10 лет назад
Служба поддержки для сайта финансовой тематики. Ответы на типичные вопросы. Анг и рус язык. График работы 9.00-18.00 Количество звонков 1-5 в день, длиной до 2 минут.Служба поддержки5 заявокЗакрыт10 лет назад