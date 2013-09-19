Специалист в службу поддержки

$500
Служба поддержкиЗакрыт2 заявки280 просмотров
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Описание Работы:

Работа 40 чавов в неделю. Есть возможность дополнительных часов при наличии желания. Зарплата 400$ в месяц плюс возможность роста. Работа 5 дней в неделю, расписание будет чередоваться. По субботам иногда надо заменить второго работника чтобы делать Customer Support. Обычно по субботам работа составляет меньше 4 часов.

Будут бонусы за качественную работу. Запрещается иметь вторую работу. Принимаются заявки только от серьездных людей с хорошей дисциплиной.

Такие причины как болела голова или отключили интернет не принимаются. Зарплата раз в 2 недели. Первое время оплата будет на еженедельной основе чтобы построить доверие. Необходимо делать объявления и писать качественные продающие тайтлы.

Внимание: Последний шаг интервью это звонки всем вашим предыдущим работадателям за последние 10 лет. Это обязательное требование.

Главные обязанности:

1. Создание заголовков для товаров

2. Создание объявлений на eBay.com and Amazon.com

3. Введение информации и сбор статистических данных

4. Создание отчетов

5. Поиск ключевых слов

7. Техническая поддержка клиентов

Навыки которыетребуются от вас:

1. Создание отчетов

2. Поиск ключевых слов

3. Очень высокий уровень английского языка/ Вся работа бует на Английском языке и если у вас слабый уровень у вас не получится. Пожалуйста не тратьте мое и ваше время исли у вас его нет.

4. Умение осуществлять техническую поддержку и вести переписку с клинтами в очень вежливом тоне и стрессоустойчивость

5. Навык отличной коммуникации

6. Проактивность/ Если у вас ее нет или вы не знаете что это пожалуйста не связывайтесь со мной

7. Умение принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях

Требования:

1. Требуется опыт работы в интернете минимум 3 года

2. Вы должны быть ответственным человеком.

3. Вы должны легко схватывать новые вещи

4. У вас должна быть железная дисциплина. У вас должен быть стабильный интернет и электричество.

5. Вы должны работать аккуратно

Инструкции:

Заполните приложенный документ Excel, внесите в него всю информацию которая требуется и отправьте его мне чтобы я мог с вами связаться

Всего доброго!!!

10 лет назад
entrepreneur
Кожедуб 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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