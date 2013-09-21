Здравствуйте!

Только для фрилансеров из Беларуси!

Требуется администратор группы Вконтакте.

В обязанности будет входить:

- ответы на вопросы пользователей;

- консультация покупателей;

- поддержание постоянной интерактивности и общения в группе;

- обновление фотоальбомов группы;

- добавление видеозаписей;

- создание и обновление меню группы;

Тематика: спортивная обувь (футбольные бутсы, футзалки, бампы), кроссовки, одежда, аксессуары и др.

Время работы: отвечать на вопросы требуется каждый день, включая субботу и воскресенье (график работы в субботу и воскресенье обсудим отдельно).

Предлагайте ваши кандидатуры с желаемым уровнем з/п. Кандидат будет выбран только из Беларуси с адекватным уровнем оплаты труда.