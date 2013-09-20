Удаленный менеджер в интернет-магазин

$1000
Служба поддержкиЗакрыт21 заявка539 просмотров
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Интернет-магазину свитеров требуется менеджер. Работать можно дома, главное наличие быстрого интернета.

Мы доставляем наши товары по всей России. Нам часто звонят клиенты с разными вопросами, им нужно всячески помогать. Для этой работы мы ищем ответственного, аккуратного и внимательного сотрудника.

График работы: пять дней в неделю, с 9:00 до 19:00. Возможен гибкий график.

10 лет назад
mineevalex
Александр 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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