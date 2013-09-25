Удаленный менеджер проекта

График работы 12 часов подряд, время работы с 24 по Москве до 12 по Москве 5 дней в неделю Оплата: 1. 30р в час оплата по умолчанию. 2. 100р-200 с продажи в зависимости от проданного товара.. Обязанности, всегда быть онлайн не ...