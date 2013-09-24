Оператор домашнего колл-центра

$500
Служба поддержкиЗакрыт6 заявок272 просмотра
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Должностные обязанности

Никаких холодных звонков. Работа только с существующей базой клиентов.

- Исходящие звонки клиентам, оформившим заявку на займ

- Принятие решений о выдаче займа

- Обоснование таких решений и принятие за них ответственности

- Ответы на возникающие вопросы, напоминания об оплате

- Сбор просроченной задолженности по телефону

- Участие в улучшении процессов клиентского сервиса

Ваша роль в команде чрезвычайно важна, потому что все коммуникации с клиентами будете контролировать Вы.

Требуется

- Опыт аналогичной работы не обязателен, но приветствуется

- Эрудированность и способность думать

- Способность принимать решения

- Ответственность за собственные решения

- Желание учиться разговорной речи

- Умение работать с возражениями

- Настойчивость в достижении цели разговора

Мы не хотим видеть робота, который будет бездумно звоним и печатать. Мы хотим видеть человека, способного думать, принимать решения, мыслить гибко и находчиво.

Русский язык cвободное владение

Мы предлагаем

- Работа на дому и никакого дресс-кода.

- Достаточно иметь стабильный интернет, наушники, микрофон и свободное время для общения с клиентами.

- Возможность научиться полезным в жизни навыкам

- Работа в комфортных домашних условиях

- Связь с командой по скайпу и электронной почте

График 5 дней в неделю с 10 до 6 По мск времени.

10 лет назад
aza123
Ксения 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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