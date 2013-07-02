О себе

Здравствуйте!

Если Вы зашли на эту страницу, значит, Вам нужен хороший копирайтер. Без ложной скромности могу сказать о себе, что я - хороший.

С марта 2009 и по настоящее время ни один человек, заказавший у меня статью, не смог написать отрицательного отзыва или поставить мне оценку "удовлетворительно". Все свои работы выполняю качественно с большой долей уникальности (не ниже 97%), точно в оговоренные сроки.

Адекватно реагирую на замечания и просьбы. В работе аккуратна и вежлива с заказчиком. Торнадо над моим домом не проходят и я всегда на связи в рабочие часы (с 10 до 16 москв.). При возникновении форс мажорных обстоятельств (такое было 2 раза за эти годы) обязательно связываюсь с заказчиком и обговариваю изменение срока.

Постоянно повышаю свои профессиональные знания на вебинарах гуру копирайтинга и самостоятельным изучением интересного для меня предмета - написание отличных текстов.

По словам тех, кто заказывал у меня статьи, обладаю легким слогом (примеры работ в портфолио) и умело использую ключевые слова в текстах для людей, а уж для роботов, тем более.

Стоимость моих текстов для кого-то может показаться достаточно высокой, но у Вас всегда есть выбор: дорого и качественно или дешево, но...

Почему Вам стоит заказывать тексты у меня?

Потому, что я училась у лучших учителей и имею достаточно большой жизненный опыт, которым с удовольствием делюсь в своих текстах.

Потому, что мне очень нравится писать и рассказывать людям о продуктах, которые созданы для улучшения различных сфер их жизни. Потому, что я знаю, как нужно писать, чтобы было интересно.

Вы еще сомневаетесь?

Посмотрите мое портфолио, прочитайте мои статьи и сделайте логический вывод.

Я всегда открыта для диалога о взаимовыгодном сотрудничестве. И жду Вашего обращения!

Стучитесь и моя дверь откроется для Вас!

Желаю Вам хорошего настроя, удачи в бизнесе и положительных эмоций!

P.S. Всегда найдется человек, который стремится быть первым в любом деле. Один завоевывает медали, другой - мажет дегтем ворота, но зато он - первый! Вот и я встретила на своем пути такого человека, который решил стать первым в обливании грязью. Теперь я могу с гордостью сказать, что у меня ВСЕГО один негативный отзыв!! Обязательно размещу его на своем сайте.