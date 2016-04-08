Skype: avlasis1

2010 - Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", кафедра педагогики и психологии управления социальными системами, магистр административный менеджмент.

2007 - Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", кафедра огнеупоров, керамики, стекла и эмалей, инженер - химик.

Работаю на государство.

Время - это деньги! И свое свободное от работы время (вечер), я с большой радостью буду тратить на выполнение Ваших заказов.

По поводу опыта: дипломные проекты и все предшествующие работы выполнял сам.