Skype: avlasis1
2010 - Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", кафедра педагогики и психологии управления социальными системами, магистр административный менеджмент.
2007 - Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", кафедра огнеупоров, керамики, стекла и эмалей, инженер - химик.
Работаю на государство.
Время - это деньги! И свое свободное от работы время (вечер), я с большой радостью буду тратить на выполнение Ваших заказов.
По поводу опыта: дипломные проекты и все предшествующие работы выполнял сам.
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1452
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2947
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5506