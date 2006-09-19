avrilmedia

Гость avrilmedia

 
38 летСША/Лос-Анджелес
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Раскрутка сайта!

    Нужна раскрутка зарубежного сайта! Пишите цены, сроки т.д. и т.п. Самое основное продвижение в гугле и в ALEXA !!! Сайт англоязычный и посвещен высокодоходным инвестициям(HYIP)

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт инвестиционного фонда.

    Вообщем программеры нужны те которые уже имеют опыт по этой части!!! Нуден подобный скрипт как на http://www.cse-invest.com0 но он должен быть копией по функциональности, но ни как не визуально! Он не должен быть похож на этот ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать PHP скрипт рассылки писем

    ДоделатьPHP скрипт рассылки писем! Нужно сделать чтобы пользователь получивший письмо мог отказаться от подписыки через ссылку в письме! Т.е. должен быть файл на севрере например unsub.txt и в него записываются все кто отпимсался а с нормальной базы ...

    PHP
    Прочее41 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Магазин цифровых товаров

    Нужен Хороший Программист для написания магазина типа babki.net Магазин должен быть написан шаблонно на php или желательно asp! Чтобы можно было легко разобраться в коде и встроить что-либо куда-либо например в другой диз:) Нужна почти копия по функциональности! ...

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать скрипт ENG&RUS

    Директорнии с шаблонами: template/ .. ru/ en/ Директория с контентом: a/ .. ru/ en/ пример: index.tpl, news.tpl Создавать статические страницы должно быть как можно проще и главное быстрее! ну и в выводе должно получаться например что-то вроде: Русский: http://mysite.com/index.php?a=index (контент на главной странице) http://mysite.com/index.php?a=news (контент новостей) Английский: http://mysite.com/en/index.php?a=index ( EN контент на ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт биллинга

    Скрипт биллинга как на yutex.ru Нужна полная копия функций! Дизайн необязательно такой же! Скрипт писать на php или cgi или asp Открытие аккаунтов автоматическое не обязательно! Обращайтесь в ICQ 286-824-165

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Срочно! Баннер 125х125

    Нужен срочно баннер 125х125. Обращайтесь в ICQ 286-824-165 Предпочтение отдам как всегда меньшей цене!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Срочно! Нужен баннер 468х60

    Срочно нуден баннер 468х60, может еще понадобяться другие размеры.. пока неизвестно! Но 468х60 обязателньо и чем быстрее тем лучше! победитель будет выбран тот ктореложит меньшую цену!:)

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать Header и Footer.

    $50

    Сделть Heade и Footer. Смотрите приложение Я так понимаю нужно что-то вроде статических страниц. Оращайтесь в ICQ: 286-824-165 или в Приват Сделать нужно как можно быстрее! Победитель будет выбран тот кто предложит меньшую цену!

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка сайта

    $50

    Нужна срочная верстка! Ну в прицнипе ни такая срочная на за 2 дня максимум! Имейте ввиду победителем тедера будет выбран тот кто предложит наименьшую цену.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт заказа хостинга + простой биллинг

    $100

    1) Скрипт заказа хостинга как на amberhost.com или еще проще как на http://www.goldwebsol.com/linuxhosting.php Обязательно оплата в еголд, после оплаты попадает на страницу "OK" Мне на мыло подтвердение оплаты и история заказа! А я уже вручную создаю! аккаунт. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Придумать название для HYIP

    Ломаю голову! Поэтому обращаюсь к вам! Нужно придумать название для HYIPю Названия пищитк сразу сюда, если ваше задание мне понравится я кулю за 1$ за каждое название!! ВНИМАНИЕ!! Победитель тренда отбираться небудет, поэтому я могу купить название многих человек!

    Поиск информации24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка HYIP Мониторинга

    $250

    Работа ТОЛЬКО для тех кто уже раскручивал подобные проекты! Работа ТОЛЬКО для тех кто уже раскручивал подобные проекты! Требуется хорошая раскрутка мониторинга HyipYork.com В конце работы вы должны предоставить полный отчет, где, что и как! После чего произведу оплату. За ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Биллинг для хостинга

    $250

    Но только так, чтобы он не мешал сайту.. Т.е. там не только хостинг будет, а много сервисов.. Поэтому биллинг должен как-то не мешать и все такое! Ну хотя наверное и так не мешаются! Надо сделать заказ хостинга и во ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
korvin0
41 годРоссия
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
17 лет назад
Написать скрипт ENG&RUS
Хороший заказчик, приятно общаться, часто бывает в онлайне, поэтому можно оперативно обсуждать проект.
Все сделано так как я хотел! Я очень доволен!
Ответный отзыв
Maximus
Максим 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Срочно! Баннер 125х125
Работали над срочным проектом по разработке баннера. Сразу после показа баннера была произведена оплата. Никаких задержек и претензий. Всё чётко и честно. Спасибо.
Баннер был сделан оперативно, как и требовалось. Качество так же высокое. Спасибо большое.
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romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Срочно! Нужен баннер 468х60
всегда рад сотрудничать
Молодец!
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romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Дизайн для HYIP Manager Pro
Заказчик мне очень понравился. Хорош как в разговоре, так и в деле.
очень хорошая работа.
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Domus159
Дамир 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Верстка сайта
Четко сформулированное задание, незамедлительная оплата. Отличный заказчик!
Отличная работа!
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