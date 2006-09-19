avrilmedia

Нужны баннеры Срочно! 468x60 728x90 125x125 Пишите цены на каждый баннер или за все вместе! БАННЕРЫ GIF
- Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужна раскрутка зарубежного сайта! Пишите цены, сроки т.д. и т.п. Самое основное продвижение в гугле и в ALEXA !!! Сайт англоязычный и посвещен высокодоходным инвестициям(HYIP)Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт17 лет назад
Вообщем программеры нужны те которые уже имеют опыт по этой части!!! Нуден подобный скрипт как на http://www.cse-invest.com0 но он должен быть копией по функциональности, но ни как не визуально! Он не должен быть похож на этот ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
ДоделатьPHP скрипт рассылки писем! Нужно сделать чтобы пользователь получивший письмо мог отказаться от подписыки через ссылку в письме! Т.е. должен быть файл на севрере например unsub.txt и в него записываются все кто отпимсался а с нормальной базы ...Прочее41 заявкаЗакрыт17 лет назад
Полный дизайн для HYIP мониторинга! http://www.hyipyork.com/2/Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен Хороший Программист для написания магазина типа babki.net Магазин должен быть написан шаблонно на php или желательно asp! Чтобы можно было легко разобраться в коде и встроить что-либо куда-либо например в другой диз:) Нужна почти копия по функциональности! ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Директорнии с шаблонами: template/ .. ru/ en/ Директория с контентом: a/ .. ru/ en/ пример: index.tpl, news.tpl Создавать статические страницы должно быть как можно проще и главное быстрее! ну и в выводе должно получаться например что-то вроде: Русский: http://mysite.com/index.php?a=index (контент на главной странице) http://mysite.com/index.php?a=news (контент новостей) Английский: http://mysite.com/en/index.php?a=index ( EN контент на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Скрипт биллинга как на yutex.ru Нужна полная копия функций! Дизайн необязательно такой же! Скрипт писать на php или cgi или asp Открытие аккаунтов автоматическое не обязательно! Обращайтесь в ICQ 286-824-165Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Срочно баннеры 468x60, 125x125Баннеры31 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен Рождественский дизайн для HYIP проекта. Кто незнает HYIP проект это инвестиционный фонд так сказать. Вот пример http://www.goldcoders.com/demo2/Прочее7 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен срочно баннер 125х125. Обращайтесь в ICQ 286-824-165 Предпочтение отдам как всегда меньшей цене!Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Срочно нуден баннер 468х60, может еще понадобяться другие размеры.. пока неизвестно! Но 468х60 обязателньо и чем быстрее тем лучше! победитель будет выбран тот ктореложит меньшую цену!:)Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Сделть Heade и Footer. Смотрите приложение Я так понимаю нужно что-то вроде статических страниц. Оращайтесь в ICQ: 286-824-165 или в Приват Сделать нужно как можно быстрее! Победитель будет выбран тот кто предложит меньшую цену!Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна полная копия магазина babki.net После выбора программиста сообщу все изменениня которые надо будет внести! Обращайтес ко мне в ICQ или в PM. НА емайл могу не сразу ответить.Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужна срочная верстка! Ну в прицнипе ни такая срочная на за 2 дня максимум! Имейте ввиду победителем тедера будет выбран тот кто предложит наименьшую цену.HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Дизайн для HYIP manager Pro. Недорого и быстро! Возможна покупка готовых шаблонов!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
1) Скрипт заказа хостинга как на amberhost.com или еще проще как на http://www.goldwebsol.com/linuxhosting.php Обязательно оплата в еголд, после оплаты попадает на страницу "OK" Мне на мыло подтвердение оплаты и история заказа! А я уже вручную создаю! аккаунт. ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
Ломаю голову! Поэтому обращаюсь к вам! Нужно придумать название для HYIPю Названия пищитк сразу сюда, если ваше задание мне понравится я кулю за 1$ за каждое название!! ВНИМАНИЕ!! Победитель тренда отбираться небудет, поэтому я могу купить название многих человек!Поиск информации24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Работа ТОЛЬКО для тех кто уже раскручивал подобные проекты! Работа ТОЛЬКО для тех кто уже раскручивал подобные проекты! Требуется хорошая раскрутка мониторинга HyipYork.com В конце работы вы должны предоставить полный отчет, где, что и как! После чего произведу оплату. За ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Но только так, чтобы он не мешал сайту.. Т.е. там не только хостинг будет, а много сервисов.. Поэтому биллинг должен как-то не мешать и все такое! Ну хотя наверное и так не мешаются! Надо сделать заказ хостинга и во ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад