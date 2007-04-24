Основные контакты:

email: [email protected]

ICQ: 302894553

Разработка веб-скриптов PHP / MySQL / Javascript.

Опыт разработки сложных автоматических парсеров / грабберов / сабмиттеров. Чем сложнее, тем лучше.

- Я работаю только с адекватными людьми и/или профессионалами;

- Если заказчиков несколько, то должен быть назначен один ответственный человек, который и будет руководить всеми работами по проекту. Общаться c десятью заказчиками одновременно, каждый из которых говорит своё - это антипрофессионально.

- Обычно срочность поставленной задачи обратно пропорциональна профессионализму заказчика.

- Перед началом работы над проектом составляется подробное ТЗ, в соответствии с которым и разрабатывается сайт.

- Если вы не можете составить нормальное ТЗ, если не знаете, что можно сделать в Интернете, а что нельзя, если не понимаете, зачем вам нужен сайт и что вы можете от него получить, то я могу вас проконсультировать, помочь и объяснить. За отдельную плату.

- Все задачи, не указанные в ТЗ, выполняются за дополнительную плату.

- Работа – отдельно, человеческие отношения – отдельно.

- Техническая поддержка проекта – один месяц после его сдачи.

- Умный заказчик ценит время разработчика и не отвлекает его от работы чаще, чем этого требует проект. Разработчик, в свою очередь, не тревожит без необходимости заказчика.

- Работая в интернете, я предпочитаю общаться с заказчиками посредством email (для рутинных и долгосрочных задач) или icq, skype (для решения срочных проблем).

- У меня есть своя личная жизнь. Как ни странно, но я не могу быть на связи с вами круглосуточно.