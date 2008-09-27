Скрипт на PHP должен генерировать сайт в формате html из заданных шаблонов и текстов. Шаблоны уже готовы. Срок исполнения 3 дня. Смотрите тз. Пожалуйста обращайтесь только если Вы поняли ТЗ и знаете как его реализовать на ...