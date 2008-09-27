nickz

Николай Репин nickz

 
39 летУкраина/Ялта
18 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
velldone
Андрей 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Установка сайта на ASPX и MS SQL
Сайт требует отзыв! )))
Помог быстро разобраться в проблеме и проконсультировал по некоторым вопросам. Буду обращаться еще.
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shinkar
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Доработать iq тест
добросовестный
Всё отлично, работа выполнена в срок.
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ITSpec
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Программа для перемешивания текста
всё как положено
Всё выполнил в сроки, в соответствии с заказом. Рекомендую.
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korvin0
41 годРоссия
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Доработать скрипт парсера. PHP
хороший заказчик
Хорошо программирует на php. Выполнил задание в тот же день. Рекомендую.
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weblands
Евгений 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва
$40
10 баллов
13 лет назад
Регистрация доменов через api
Всегда приятно работать с человеком, который четко излагает свои мысли и знает, что ему нужно.
Предоставил уже готовое решение. Бесплатно учел все пожелания. Рекомендую!
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