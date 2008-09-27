Требуется готовый скрипт платника (типа диеты, тесты) Под переделку. Дизайн не важен. Принцип: Пользователь отвечает на вопросы после чего выводится форма оплаты. Пример http://testimvmeste.com/dieti1/account/reg/ После оплаты открывается доступ к закрытой странице с контентом. 1) Псевдоподписки ...
- $50Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Простой javascriptВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно переделать простой скрипт(PHP) регистрации (перехватв) домена под другого регистратора. + добавить лог работыЗавершен13 лет назад
- $20
Нужен готовый скрипт перехвата доменов com, net. Пишите подробности в личку.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Перестала работать функция загрузки роликов с Youtube. Сайт написан на ASPX. Подробности в прикрепленном файле.Завершен14 лет назад
- $50
Генератор статических сайтов по заданному шаблону. Смотрите тз.Завершен14 лет назад
- $10
Нужно установить сайт на хостинг. Движок самописный, работает на aspx и MS SQL. Есть аналог работающий на том же хостинге.Хостинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Программа берет из указанных файлов указанные участки текста и меняет их местами между собой в случайном порядке. Программа должна без проблем работать с большим количеством файлов ококло 3000 по 20-30кб Смотрите тз.Завершен14 лет назад
- $250
Требуется уже ГОТОВОЕ решение для сайта интим знакомств с смс биллингом. Примеры sexinrussia.ru, tolkosex.com Ссылки на примеры отправляйте в личку. Сразу указывайте цену. Если основан на коммерческом/бесплатном движке, пишите название движка.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Программа поиска и заменыПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужно доработать не сложный скрипт парсера-поисковика ссылок rapidshare. Скрипт парсит гугл по запросам из базы и вытягивает ссылки (rapidshare.com) с сайтов. Поиск по напарсенной базе. На главной выводится облако меток. php+mysql Требуется: - Добавить парсинг ...Завершен15 лет назад
- $40
Нужно доработать простейший iq-тест. javascript +php Требуется: -Добавить обработку данных и выдачу результата пользователю после введения пароля. -Подключить к смс биллингу (есть примеры) За создание дополнительных тестов +10$ за тестЗавершен15 лет назад
- $50
Скрипт постит сообщения на сайты из списка. ТЗ по запросу. Код формы куда нужно постить и все необходимые данные вышлю отдельно. cms не указываю.Завершен15 лет назад
- $30
Парсер поисковика товаров с картинками по списку ключевых слов. Только на PHP. Парсятся только уникальные названия товаров. Запись в тхт файл. Подробное ТЗ вышлю на email. Срок исполнения 2 дня.Завершен15 лет назад
- $10
Это не JavaScript. В кратце, Нужно чтобы при получение ошибки скрипт пытался снова выполнить действие пока не получит от сервера ответ OK. Сделать нужно срочно.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Скрипт на PHP должен генерировать сайт в формате html из заданных шаблонов и текстов. Шаблоны уже готовы. Срок исполнения 3 дня. Смотрите тз. Пожалуйста обращайтесь только если Вы поняли ТЗ и знаете как его реализовать на ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $100
Скрипт на php должен генерировать сайт в формате html из заданных шаблонов и текстов. Смотрите тз.Закрыт15 лет назад
- $5
Нужно немного подправить style.css чтобы страница нормально отображалась в IE, Opera, Firefox Простой диз, одна страница, на дивах. Сделать нужно как можно быстрее.HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Есть готовый шаблон для Wordpress, нужно его немного переделать. В основном, переделка заключается в перестановке блоков в соответствии с моим макетом. Приложение №1 - Макет , Приложение №2 - ОригиналHTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Требуется написать программу для перемешивания строк в случайном порядке внутри текстового файла и сохранять результат в другом файле. Программа должна быстро работать (до 10 минут) с файлами размером до 100мб. Язак програмирования не важен. Пример исходного ...Завершен17 лет назад