avrodisa

Анна avrodisa

 
44 годаУкраина/Бровары
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Facebook Master. Продвижение вашего бизнеса.

Прохожу обучение в Академии Лидогенерации «Facebook Master». Скоро стану специалистом по продвижению любого бизнеса в социальной сети Facebook и Instagram. Если нужны клиенты для вашего бизнеса, обращайтесь!

  • Верстка одностраничника

    Надо сверстать одностраничник. Он должен отображаться корректно во всех браузерах и мобильных устройствах. Напишите, пожалуйста, ваши сроки и цены.

    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $60

    Нужен дизайн одностраничника для магазина теплых полов. Приблизительно 5-7 прокруток экрана. Форма для сбора контактов. Бюджет 2 000-2 500р.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад