Надо сверстать одностраничник. Он должен отображаться корректно во всех браузерах и мобильных устройствах. Напишите, пожалуйста, ваши сроки и цены.
HTML-верстка38 заявок
Закрыт
9 лет назад
Прохожу обучение в Академии Лидогенерации «Facebook Master». Скоро стану специалистом по продвижению любого бизнеса в социальной сети Facebook и Instagram. Если нужны клиенты для вашего бизнеса, обращайтесь!
Надо сверстать одностраничник. Он должен отображаться корректно во всех браузерах и мобильных устройствах. Напишите, пожалуйста, ваши сроки и цены.
Нужен дизайн одностраничника для магазина теплых полов. Приблизительно 5-7 прокруток экрана. Форма для сбора контактов. Бюджет 2 000-2 500р.