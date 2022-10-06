Задача не выполнена, какой-либо прогресс или результат отсутствуют. Исполнитель вернул предоплату, поэтому претензий не имею. Отзыв оставляю исключительно из-за того, что сервис не дает возможности создавать новые проекты без отзыва по закрытым проектам.