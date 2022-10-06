avvangarddrf

Даниил avvangarddrf

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Программист Разработчик (Front-end)

Всем привет, программист разработчик (Front-end)

Опыт работы более 3 лет

Верстка админ панели при помощи vuejs, webpack, vuex, nuxt, vue-clи

telegram: @vancuheron

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$300
8 баллов
2 года назад
Доработка сайта на Битрикс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$150
3 балла
2 года назад
Исправление багов на плагине JS
CodeIgniterHTMLJavaScript
Задача не выполнена, какой-либо прогресс или результат отсутствуют. Исполнитель вернул предоплату, поэтому претензий не имею. Отзыв оставляю исключительно из-за того, что сервис не дает возможности создавать новые проекты без отзыва по закрытым проектам.
olegsmakov
Олег 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$500
10 баллов
3 года назад
Написать консоль с 2мя методами POST для api.
Супер профессионал. Взялся и сделал работу, за которую другие даже просто боялись браться.
Отзывчивый заказчик, понимал что не попаду в сроки, так что пришлось немного подождать, советую!)
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