Программист Разработчик (Front-end)
Всем привет, программист разработчик (Front-end)
Опыт работы более 3 лет
Верстка админ панели при помощи vuejs, webpack, vuex, nuxt, vue-clи
telegram: @vancuheron
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$300
8 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
3 балла
2 года назад
CodeIgniterHTMLJavaScript
Задача не выполнена, какой-либо прогресс или результат отсутствуют. Исполнитель вернул предоплату, поэтому претензий не имею. Отзыв оставляю исключительно из-за того, что сервис не дает возможности создавать новые проекты без отзыва по закрытым проектам.
$500
10 баллов
3 года назад
Супер профессионал. Взялся и сделал работу, за которую другие даже просто боялись браться.
Ответный отзыв
Отзывчивый заказчик, понимал что не попаду в сроки, так что пришлось немного подождать, советую!)