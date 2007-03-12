axiom

Tim Timson axiom

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Качественные переводы с английского, казахского, русского и обратно (имеется свидетельство переводчика). Опыт переводов – 4 года.

Предпочтительные тематики и виды переводов – Юриспруденция, экономика, Веб-программирование, IT, перевод технической документации (manuals, how-to’s) локализация сайтов, скриптов, различных модулей для блогов и CMS.

Возможно длительное сотрудничество ;)

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Отзывы заказчиков
d3rew
40 летАвстрия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$11
10 баллов
16 лет назад
Качественный перевод с русского на английский
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
traglodit
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
9 баллов
17 лет назад
Дизайн хостинга
Учел все пожелания, сделал все качественно и в срок. Все что получилось в итоге очень понравилось, все мои капризы и просьбы сразу делались (исправлялись). Человек легок в общении, в дальнейшем буду с ним работать. Заслуживает оценки 10, 9 - чтобы пыл не терял и качество не ухудшалось :)
Хороший заказчик. Четко и ясно обьяснил задачу, с оплатой задержек не было. Очень рад сотрудничеством, и буду рад дальнейшему сотрудничеству:)
Ответный отзыв
louso
Юрий 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Модуль баланса пользователя для Joomla virtuemart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Dolli
Алена 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
$0
10 баллов
17 лет назад
Англоязычный интернет-магазин (перевод)
Спасибо. Работой довольна. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень хороший заказчик. Весь нужный материал был предоставлен, все четко и ясно, а оплата - вовремя :) Очень рад сотрудничеству, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)
Ответный отзыв
Chloe
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Перевод контракта
Качественно, грамотно и, что самое главное, в самое короткое время был сделан срочный перевод. Результатами осталась очень довольна. Уверена - будем сотрудничать и дальше. Рекомендую!
Очень интересный заказчик. Приятно было работать с Ольгой. Все четко и ясно, с оплатой вовремя:) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв