Учел все пожелания, сделал все качественно и в срок. Все что получилось в итоге очень понравилось, все мои капризы и просьбы сразу делались (исправлялись). Человек легок в общении, в дальнейшем буду с ним работать. Заслуживает оценки 10, 9 - чтобы пыл не терял и качество не ухудшалось :)