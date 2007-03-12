Качественные переводы с английского, казахского, русского и обратно (имеется свидетельство переводчика). Опыт переводов – 4 года.
Предпочтительные тематики и виды переводов – Юриспруденция, экономика, Веб-программирование, IT, перевод технической документации (manuals, how-to’s) локализация сайтов, скриптов, различных модулей для блогов и CMS.
Возможно длительное сотрудничество ;)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Перевод бизнес стратегии на английский язык292 просмотра
- Перевод торговой стратегии на английский язык301 просмотр
- Перевод инструкции на казахский язык324 просмотра
- Перевод инструкции на казахский язык309 просмотров
- Перевод текстов этикеток ЖМС на казахский язык265 просмотров
- Перевод инструкции на казахский язык252 просмотра
- Перевод статьи на казахский язык185 просмотров
- Перевод на казахский язык178 просмотров
- Перевод на казахский язык219 просмотров
- Тестовый перевод по тематике Oil&Gas264 просмотра
- Перевод контента для Dleex.com274 просмотра
- Complex Classes227 просмотров
Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
9 баллов
17 лет назад
Учел все пожелания, сделал все качественно и в срок. Все что получилось в итоге очень понравилось, все мои капризы и просьбы сразу делались (исправлялись). Человек легок в общении, в дальнейшем буду с ним работать. Заслуживает оценки 10, 9 - чтобы пыл не терял и качество не ухудшалось :)
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко и ясно обьяснил задачу, с оплатой задержек не было. Очень рад сотрудничеством, и буду рад дальнейшему сотрудничеству:)
$30
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
17 лет назад
Спасибо. Работой довольна. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Весь нужный материал был предоставлен, все четко и ясно, а оплата - вовремя :) Очень рад сотрудничеству, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)
$10
10 баллов
17 лет назад
Качественно, грамотно и, что самое главное, в самое короткое время был сделан срочный перевод. Результатами осталась очень довольна. Уверена - будем сотрудничать и дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень интересный заказчик. Приятно было работать с Ольгой. Все четко и ясно, с оплатой вовремя:) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.