Перевести текст с русского на тайский, общий рабоче-строительный лексикон
Качественный перевод с русского на английский
Собственно ТЗ:
Нужно перевести 1 страницу текста с Русского языка на Английский язык.Текст,экономической направленности.Желателен опыт контакта с носителями языка.Текст не должен быть сложен в прочтении носителем языка и должен быть ему максимально понятен.
P.S: Прежде чем писать предложение прочитайте информацию в профиле.Этим вы избавите себя и меня от недопонимания и траты нервов и времени.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется перевод шаблонов писем с английскоко на русский с сохранением разметки. Работы не много всего 26 писем по 2-4 строки. Письма в хтмл кодировке надо перевести и заменить назване сайта и обратный ...Завершен17 лет назад
Есть lang файл Часть строк там на английском Их надо перевести на русский Сообщите свою цену и сроки за данную работуЗавершен17 лет назад
- $60
Тематика - маркетинг Направление - анг > рус Кол-во слов - 1000 (ок. 7000 зн.) ...Переводы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $200
Направление перевода англо-русский Тескт в виде таблиц. Оплата 70 руб/1800 символов без пробелов по исходному английскому оригиналу. Общий объём 70 страниц. Можно разделить на 2 части по 35 стр. ...Переводы2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Нужен переводчик с англ на руский 60 страниц технической литератору (инструкция по графической программе) нада сделать нелитераторнный перевод нужно сделать автоперевод промотом или какой нить прогой... а потом его проверить и подправить ...Переводы6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Для участия в проекте по переводу технической документации для беспроводных систем управления элементами требуются переводчики с опытом переводов в сфере телекоммуникаций. Оплата - 5 у.е. за 1800 символов исходного текста. Оплата будет ...Переводы10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $430
Направление перевода русско-английский. В тексте попадаются таблицы и графики в виде рисунков. Таблицы-рисунки нужно делать как обычные таблицы. Под рисунками нужно писать фразы и слова из рисунка на русском и ...Переводы4 исполнителяЗавершен17 лет назад
Требуется перевести отдельные слова и фразы с русского на Испанский (и/или Португальский). Только те слова, что в ковычках на русском языке, сохранив структуру документа. см вложенный файл.Переводы5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен перевод контракта (2 страницы) с украинского на английский в кратчайшие сроки... Т.е. сегодня или макс завтра. Контракт предоставлю после выбора исполнителя. Жду ваших предложений Господа!Завершен17 лет назад