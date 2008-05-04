Качественный перевод с русского на английский

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок233 просмотра

Собственно ТЗ:

Нужно перевести 1 страницу текста с Русского языка на Английский язык.Текст,экономической направленности.Желателен опыт контакта с носителями языка.Текст не должен быть сложен в прочтении носителем языка и должен быть ему максимально понятен.

P.S: Прежде чем писать предложение прочитайте информацию в профиле.Этим вы избавите себя и меня от недопонимания и траты нервов и времени.

17 лет назад
d3rew
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

axiom
Tim 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$11
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятный заказчик. Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рад сотрудничеству! :)

Заявки фрилансеров

axiom
Tim 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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