Качественный перевод с русского на английский

Собственно ТЗ:

Нужно перевести 1 страницу текста с Русского языка на Английский язык.Текст,экономической направленности.Желателен опыт контакта с носителями языка.Текст не должен быть сложен в прочтении носителем языка и должен быть ему максимально понятен.

P.S: Прежде чем писать предложение прочитайте информацию в профиле.Этим вы избавите себя и меня от недопонимания и траты нервов и времени.