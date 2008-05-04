Требуется перевод шаблонов писем с английскоко на русский с сохранением разметки. Работы не много всего 26 писем по 2-4 строки. Письма в хтмл кодировке надо перевести и заменить назване сайта и обратный емейл.

От вас стоимость и координаты. Желателен опыт в подобной работе.