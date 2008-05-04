Требуется перевод шаблонов писем

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Завершен9 заявок325 просмотров

Требуется перевод шаблонов писем с английскоко на русский с сохранением разметки. Работы не много всего 26 писем по 2-4 строки. Письма в хтмл кодировке надо перевести и заменить назване сайта и обратный емейл.

От вас стоимость и координаты. Желателен опыт в подобной работе.

17 лет назад
frolandrei
Андрей 
54 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

bobsua
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$15
2 дня
10 баллов. Работой доволен, грамотный перевод за реальные деньги. Если нужен будет переводчик воспользуюсь его услугами снова.
Очень хороший заказчик! Оплатил сразу, было приятно работать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

bobsua
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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