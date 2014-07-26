Нужен программист имеющий опыт работы с базами данных SQL и пишущий на asp. Для того что бы узнать подробности по проекту пишите в л.с. Пожалуйста не пишите мне если не имеете опыт работы.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Нужен программист имеющий опыт работы с базами данных SQL и пишущий на asp. Для того что бы узнать подробности по проекту пишите в л.с. Пожалуйста не пишите мне если не имеете опыт работы.
Создание брендбука и фирменого стиля для туристической фирмы. Состоящий из 40 страниц и больше
Логотип для туристической компании Азбука Путешествий. Можете использовать буквы АП и внизу раскрыть текст. АП можно дать смысл.Или можно просто логотип для турагенства и текст рядом Азбука Путешествий. Прошу заранее посмотреть логотипы ведущих турагенст. Фонты ...