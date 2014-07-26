azim_2332

Негмонов azim_2332

 
44 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$350
10 баллов
9 лет назад
Брендбук для туристической фирмы
Рад сотрудничеством с Азимом. рекомендую
Антон знает свое дело. Выполнил работу в сроки и качественно. Сделал даже больше чем от него требовалось и в дальнейшем надеюсь с ним сотрудничать. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Betelgejze
Алина 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Логотип для туристической компании
Спасибо за интересный конкурс, приятно было работать. Рекомендую к сотрудничеству.
Алина профессионал с большой буквой П. Приятно было работать. В дальнейшем буду с ней сотрудничать
Ответный отзыв