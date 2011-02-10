Дизайн (photoshop, illustrator), веб-дизайн, html, css, cms, видео-монтаж

Ганькин Вячеслав Викторович

Личные данные

Дата и место рождения: 08 апреля 1977 г.

Образование

1995-1999 Восточно-Сибирская Государственная Академия Культуры, г. Улан-Удэ. Факультет культурного и природного достояния. Специализация: «Музейное дело» Специальность – «Музеевед».

Дополнительное образование, семинары, стажировки

1997 – «Роль менеджмент-планов для особо охраняемых природных территорий», г. Москва, Центр охраны дикой природы

1998 – «Как написать заявку на грант», г. Улан-Удэ, Сибирский центр поддержки общественных инициатив

1999 – «Гид-проводник, инструктор туризма», курсы повышения квалификации ВСГАКиИ, Федерация спортивного туризма и альпинизма Бурятии

1999-2000 – Киношкола, г.Новороссийск. Курс - «Режиссер документального кино»

2000 – «Public Relations в организации», г.Улан-Удэ

2000 – «Создание и продвижение web-сайта», г. Новосибирск

2000 - «Растровые и векторные графические редакторы — Photoshop, Corel Draw», Улан-Удэ, Сибирский Центр Общественных Инициатив

2000 – «Маркетинг для профессиональных туристских объединений», программа BECO, Великобритания

2004 – «Создание эффективного взаимодействия в команде» - Тренинг для тренеров, г. Москва

2005 – «Развитие туризма в национальных парках» – США (Вашингтон, Калифорния), программа Open World «Сотрудничество профессиональных объединений»

2006 - «Устойчивый туризм на озерах», озеро Балатон, Венгрия - Международный проект «Living Lakes», Глобального фонда природы (GNF)

Опыт работы

2009 — 2010 — ООО «Байкальские каникулы», специалист по интернет-маркетингу

2006-2009 – ООО «Фирн Трэвел», заместитель директора

- анализ и планирование деятельности фирмы

- управление персоналом

- взаимодействие с внешним окружением

- туроперейтинг и ценообразование продукта

- маркетинг, реклама

1999 – 2006 – ООО «Фирн Трэвел», менеджер въездного туризма,

- создание и продвижение байкальского турпродукта (активно-приключенческие программы, экскурсионно-познавательные туры, круизы, team building и пр.)

- гид, турменеджер в турах

- бронирование мест в гостиницах, на турбазах, в гостевых домах

- агентстская деятельность

2000 – 2001 – Республиканский Центр детско-юношеского туризма, методист отела туризма

1998 – 2000 – Федерация спортивного туризма и альпинизма РБ, менеджер по связям с общественностью

1997 – 2009 – РОО «Клуб «Фирн», менеджер программы «Экотуризм»

- разработка и реализация эколого-социальных проектов («Шумак-гол», «Горная Ока», «Green Walk», «Байкальские тропы», «Нерпа в фокусе», «Развитие экотуризма в дельте реки Селенга», «Устойчивое развитие Баргузинской долины»)

1996– 1998 – Городская станция юных туристов городского управления образования г. Улан-Удэ, педагог

Навыки и умения

- умение организовать работу команды

- опытный пользователь ПК: MS Office, web, электронная почта

- богатый опыт работы Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe Premier, Corel Draw,

- богатый опыт Интернет-маркетинга, SEO

- профессиональные навыки фото-видео фиксации и монтажа

- опыт проведения тренингов team-building

- опыт работы в туризме более 10 лет

- отличное знание региона: Южное, Восточное, Западное и Северное побережье Байкала, Республика Бурятия, Иркутская область, Монголия

- возможность командировок

- коммуникабельный

- ответственность

Награды и поощрения:

- Почетная Грамота Государственного комитета Республики Бурятия по туризму – «За вклад в развитие туризма в Республике Бурятия»,

- победитель всероссийского конкурса «Туризм, Россия, Интернет» - Лучший Интернет-сайт – 2004

- неоднократный победитель международных грантовых конкурсов

Увлечения и интересы: активный отдых (рыбалка, лыжи, горный велосипед), футбол, музыка, интернет