Необходима разработка логотипа организации по развитию массового спорта. Требования: - векторный - массовый спорт - легкость - узнаваемость - позитив - цвета (желтый, белый и синий) ...
Ганькин Вячеслав Викторович
Личные данные
Дата и место рождения: 08 апреля 1977 г.
Образование
1995-1999 Восточно-Сибирская Государственная Академия Культуры, г. Улан-Удэ. Факультет культурного и природного достояния. Специализация: «Музейное дело» Специальность – «Музеевед».
Дополнительное образование, семинары, стажировки
1997 – «Роль менеджмент-планов для особо охраняемых природных территорий», г. Москва, Центр охраны дикой природы
1998 – «Как написать заявку на грант», г. Улан-Удэ, Сибирский центр поддержки общественных инициатив
1999 – «Гид-проводник, инструктор туризма», курсы повышения квалификации ВСГАКиИ, Федерация спортивного туризма и альпинизма Бурятии
1999-2000 – Киношкола, г.Новороссийск. Курс - «Режиссер документального кино»
2000 – «Public Relations в организации», г.Улан-Удэ
2000 – «Создание и продвижение web-сайта», г. Новосибирск
2000 - «Растровые и векторные графические редакторы — Photoshop, Corel Draw», Улан-Удэ, Сибирский Центр Общественных Инициатив
2000 – «Маркетинг для профессиональных туристских объединений», программа BECO, Великобритания
2004 – «Создание эффективного взаимодействия в команде» - Тренинг для тренеров, г. Москва
2005 – «Развитие туризма в национальных парках» – США (Вашингтон, Калифорния), программа Open World «Сотрудничество профессиональных объединений»
2006 - «Устойчивый туризм на озерах», озеро Балатон, Венгрия - Международный проект «Living Lakes», Глобального фонда природы (GNF)
Опыт работы
2009 — 2010 — ООО «Байкальские каникулы», специалист по интернет-маркетингу
2006-2009 – ООО «Фирн Трэвел», заместитель директора
- анализ и планирование деятельности фирмы
- управление персоналом
- взаимодействие с внешним окружением
- туроперейтинг и ценообразование продукта
- маркетинг, реклама
1999 – 2006 – ООО «Фирн Трэвел», менеджер въездного туризма,
- создание и продвижение байкальского турпродукта (активно-приключенческие программы, экскурсионно-познавательные туры, круизы, team building и пр.)
- гид, турменеджер в турах
- бронирование мест в гостиницах, на турбазах, в гостевых домах
- агентстская деятельность
2000 – 2001 – Республиканский Центр детско-юношеского туризма, методист отела туризма
1998 – 2000 – Федерация спортивного туризма и альпинизма РБ, менеджер по связям с общественностью
1997 – 2009 – РОО «Клуб «Фирн», менеджер программы «Экотуризм»
- разработка и реализация эколого-социальных проектов («Шумак-гол», «Горная Ока», «Green Walk», «Байкальские тропы», «Нерпа в фокусе», «Развитие экотуризма в дельте реки Селенга», «Устойчивое развитие Баргузинской долины»)
1996– 1998 – Городская станция юных туристов городского управления образования г. Улан-Удэ, педагог
Навыки и умения
- умение организовать работу команды
- опытный пользователь ПК: MS Office, web, электронная почта
- богатый опыт работы Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe Premier, Corel Draw,
- богатый опыт Интернет-маркетинга, SEO
- профессиональные навыки фото-видео фиксации и монтажа
- опыт проведения тренингов team-building
- опыт работы в туризме более 10 лет
- отличное знание региона: Южное, Восточное, Западное и Северное побережье Байкала, Республика Бурятия, Иркутская область, Монголия
- возможность командировок
- коммуникабельный
- ответственность
Награды и поощрения:
- Почетная Грамота Государственного комитета Республики Бурятия по туризму – «За вклад в развитие туризма в Республике Бурятия»,
- победитель всероссийского конкурса «Туризм, Россия, Интернет» - Лучший Интернет-сайт – 2004
- неоднократный победитель международных грантовых конкурсов
Увлечения и интересы: активный отдых (рыбалка, лыжи, горный велосипед), футбол, музыка, интернет
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