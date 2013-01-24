baklanaft

Майк baklanaft

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Экспорт данных из musicbrainz

    $75

    Необходимо написать скрипт, который будет брать данные из musicbrainz.org по выбранным параметрам.  На выходе 4(5) таблицы csv по ~ 600к строк (разделение по 100к). Нужны таблицы, не код. Таблица с ...

    PostgreSQL
    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выгрузить из musicbrainz csv

    $5

    Задача выгрузить из базы musicbrainz 3 файла csv относительно вложенного файла те из списка групп – альбомы из альбомов – людей и лейблы - знать и уметь работать с musicbrainz ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер - интернет-стартап

    $100

    задачи: поиск изображений (первично картинки, текст вторично) создание описания для изображений перепост изображений уникальность текстов Обязательные требования: портфолио - желание исполнительность свободный веб ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад