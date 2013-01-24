$75
Необходимо написать скрипт, который будет брать данные из musicbrainz.org по выбранным параметрам. На выходе 4(5) таблицы csv по ~ 600к строк (разделение по 100к). Нужны таблицы, не код. Таблица с ...
Базы данных6 заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо написать скрипт, который будет брать данные из musicbrainz.org по выбранным параметрам. На выходе 4(5) таблицы csv по ~ 600к строк (разделение по 100к). Нужны таблицы, не код. Таблица с ...
Задача выгрузить из базы musicbrainz 3 файла csv относительно вложенного файла те из списка групп – альбомы из альбомов – людей и лейблы - знать и уметь работать с musicbrainz ...
задачи: поиск изображений (первично картинки, текст вторично) создание описания для изображений перепост изображений уникальность текстов Обязательные требования: портфолио - желание исполнительность свободный веб ...