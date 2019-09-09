Начинающий веб- (и не только) дизайнер

Человек без серьёзного опыта, но с желанием его получить.

Занимаюсь дизайном (веб предпочтительнее), кроме этого знаю html\css (+немного js и svg) для вёрстки. А ещё люблю тексты и вычитку, но это так, можно сказать, хобби. Есть собственный проект в вебе, который, впрочем, никому кроме меня не нужен (улучшенная копия OmmWriter, но в браузере).

Corel, inDesign — не знаю.

Контакты:

telegram: @banterface

vk: vk.com/banterface

mail: [email protected]