Начинающий веб- (и не только) дизайнер
Человек без серьёзного опыта, но с желанием его получить.
Занимаюсь дизайном (веб предпочтительнее), кроме этого знаю html\css (+немного js и svg) для вёрстки. А ещё люблю тексты и вычитку, но это так, можно сказать, хобби. Есть собственный проект в вебе, который, впрочем, никому кроме меня не нужен (улучшенная копия OmmWriter, но в браузере).
Corel, inDesign — не знаю.
Контакты:
telegram: @banterface
mail: [email protected]
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Портфолио
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- Веб-журнал (SigerousZone)215 просмотров
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- Графика (Древо технологий)224 просмотра