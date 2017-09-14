barsika007

ФИО: Макеева Анастасия Сергеевна;
Дата рождения: 29.04.1994.;
Место жительства: Москва;
Контактная информация: 8(977)1716107, skype - justkadm;
Образование: высшее неполное экономическое (4 года, очное/диплом) МГУПС/МИИТ/ (2016);
Навыки:
- пользование ПК и другими гаджетами на уровне продвинутого пользователя;
- работа с оргтехникой;
- свободное владение 1С, полным пакетом Microsoft Office;
- свободное использование таких графических редакторов, как Paint TOOL SAI, Photoshop, Coreldraw;
- умение рисовать иллюстрации, иконки, пиксельки, кнопки и т.п. в диджитале;
- умение составлять логотипы, визитки, буклеты, календари, коллажи и прочие виды полиграфической продукции (печать за отдельную плату);
- быстрая скорость печати;
- умение создавать форумы, паблики, сайты, а так же их наполнение соответствующим содержимым;
- уверенное знание английского языка.
Личные качества:
- стрессоустойчивость;
- грамотность;
- коммуникабельность и умение находить общий язык;
- исполнительность;
- пунктуальность;
- аккуратность.
Пожелания:
- развитие и карьерный рост в сфере фриланса;
- стабильный доход.