barsika007

Всё гениальное - просто

ФИО: Макеева Анастасия Сергеевна;

Дата рождения: 29.04.1994.;

Место жительства: Москва;

Контактная информация: 8(977)1716107, skype - justkadm;

Образование: высшее неполное экономическое (4 года, очное/диплом) МГУПС/МИИТ/ (2016);

Навыки:

- пользование ПК и другими гаджетами на уровне продвинутого пользователя;

- работа с оргтехникой;

- свободное владение 1С, полным пакетом Microsoft Office;

- свободное использование таких графических редакторов, как Paint TOOL SAI, Photoshop, Coreldraw;

- умение рисовать иллюстрации, иконки, пиксельки, кнопки и т.п. в диджитале;

- умение составлять логотипы, визитки, буклеты, календари, коллажи и прочие виды полиграфической продукции (печать за отдельную плату);

- быстрая скорость печати;

- умение создавать форумы, паблики, сайты, а так же их наполнение соответствующим содержимым;

- уверенное знание английского языка.

Личные качества:

- стрессоустойчивость;

- грамотность;

- коммуникабельность и умение находить общий язык;

- исполнительность;

- пунктуальность;

- аккуратность.

Пожелания:

- развитие и карьерный рост в сфере фриланса;

- стабильный доход.