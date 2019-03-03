baskot

Галина baskot

 
40 летРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Профессиональная ретушь фото. Художественная обработка фото. Цветокоррекция. Photoshop, Lightroom
PhotoshopРетушь фото
Портфолио
Обработка фотографий
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