baumtrade

Роман baumtrade

 
42 годаЭстония/Таллинн
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание баннера.

    Требуется баннер 600x200. - задний фон светлый. На нём, слева место для текста, правее чертежи, домик и название компании (примерное фото прикрепил) . - текст слева должен меняться один на другой. Как пример, хотел бы видеть такое исполнение: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт визитка для электрофирмы.

    $100

    Требуется предоставить шаблон сайта (6-10 стр) и заполнить его. Тексты для наполнения уже готовы (сайт двуязычный). Деятельность фирмы: электромонтаж и электропроектирование умных домов. Акцент в дизайне сайта - картинка домика (современного), по возможности какие то ...

    Дизайн сайтаСайт-визитка
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Убрать 2 блока на Magento. Найти где лежит перевод

    $15

    Требуется выключить два блока - картинка 4. И найти, где лежат, файлы пользовательской части меню, чтобы их можно было перевести - картинки 1,2,3. Тут недостающего перевода текста нет ...\htdocs\app\locale\ru_RU\

    Magento
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Шаблон интернет-магазина электроники Magento

    $100

    Прикрепил два скрина, что именно я хочу. Тематика - электроника, компъютеры. Слева категории (их будет штук 10) с подкатегориями. Справа всё остальное. Структура именно такая как на скринах. 100$ за шаблон плюс установка. P.S: Поясню. Меня интересуют конкретные ...

    Magento
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать модуль Magento по API инструкции.

    $130

    Нужно написать модуль для загрузки .xml файла с товарами, есть API инструкция. Или найти модуль который будет работать с конкретным xml файлом (попытки загружать с готовым модулем были, но безуспешно. XML файл у меня ...

    Magento
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
mony
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Баннер 120x60
Все отлично! Моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
mony
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Создание баннера.
Все отлично! Четкая Постановка задачи, Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Исполнение и качество выполнено на отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
7 баллов
9 лет назад
Сайт визитка для электрофирмы.
Сотрудничество состоялось. Оплата произведена в срок, с коммуникацией проблем не было. Сложности, связанные с издержками техзадания преодолены.
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Ответный отзыв
DatiX
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Убрать 2 блока на Magento. Найти где лежит перевод
Четко поставил задачу, никаких нареканий, оплата прошла быстро. Рекомендую.
Очень понравилось, всегда был на связи, всё сделал быстро. Отличная работа.
Ответный отзыв
savr_goryaev
Савр Горяев 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$130
9 баллов
9 лет назад
Написать модуль Magento по API инструкции.
Понятное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую
Остался доволен выполненной работой. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв