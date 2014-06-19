Прикрепил два скрина, что именно я хочу. Тематика - электроника, компъютеры. Слева категории (их будет штук 10) с подкатегориями. Справа всё остальное. Структура именно такая как на скринах. 100$ за шаблон плюс установка. P.S: Поясню. Меня интересуют конкретные ...