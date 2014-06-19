баннер 120x60
- $15Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется баннер 600x200. - задний фон светлый. На нём, слева место для текста, правее чертежи, домик и название компании (примерное фото прикрепил) . - текст слева должен меняться один на другой. Как пример, хотел бы видеть такое исполнение: ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Требуется предоставить шаблон сайта (6-10 стр) и заполнить его. Тексты для наполнения уже готовы (сайт двуязычный). Деятельность фирмы: электромонтаж и электропроектирование умных домов. Акцент в дизайне сайта - картинка домика (современного), по возможности какие то ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Требуется выключить два блока - картинка 4. И найти, где лежат, файлы пользовательской части меню, чтобы их можно было перевести - картинки 1,2,3. Тут недостающего перевода текста нет ...\htdocs\app\locale\ru_RU\Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
На интернет-магазин поставлен новый движок. Требуется вся внутренняя оптимизация сайта на magento и подготовка к продвижению в Google. Подробности в личку.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Прикрепил два скрина, что именно я хочу. Тематика - электроника, компъютеры. Слева категории (их будет штук 10) с подкатегориями. Справа всё остальное. Структура именно такая как на скринах. 100$ за шаблон плюс установка. P.S: Поясню. Меня интересуют конкретные ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $130
Нужно написать модуль для загрузки .xml файла с товарами, есть API инструкция. Или найти модуль который будет работать с конкретным xml файлом (попытки загружать с готовым модулем были, но безуспешно. XML файл у меня ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад