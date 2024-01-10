Требуется опытный специалист по настройке и ведению контекстной рекламы Google. Основная задача - продвижение услуг в области сантехники, электромонтажа, столярных работ и ремонта жилых помещений. Условия работы будут определены в договоре и техническом задании.
Наша компанія із власним штатом професійних спеціалістів виконує замовлення для вирішення побутових питань у м.Харків та Харківській області. Для отримання замовлень ми сворили сайт, який допоможе в 1 клік створити заявку та протягом 5 хвилин вже отримати дзвінок від майстра для обговорення та вирішення питання Замовника.
Нещодавно ми наважилися на новий крок та створили власний додаток, де Замовник зможе керувати нескінченним списком справ за допомогою Бігунка одним натисканням кнопки та звільніть час для найважливіших справ у житті!
- Контекстная реклама1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется команда для аудита и доработки мобильного приложения на Android. Необходимо выявить недостатки и внести изменения. Приложение использует backend на C# .net core и frontend на Kotlin. Доступы предоставляются по запросу.Мобильные приложения5 заявокЗакрытгод назад