BEGUN-OK

Наша компанія із власним штатом професійних спеціалістів виконує замовлення для вирішення побутових питань у м.Харків та Харківській області. Для отримання замовлень ми сворили сайт, який допоможе в 1 клік створити заявку та протягом 5 хвилин вже отримати дзвінок від майстра для обговорення та вирішення питання Замовника.

Нещодавно ми наважилися на новий крок та створили власний додаток, де Замовник зможе керувати нескінченним списком справ за допомогою Бігунка одним натисканням кнопки та звільніть час для найважливіших справ у житті!