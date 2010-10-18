benki

Дмитрий benki

 
42 годаУкраина/Краматорск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Г. Краматорск, Донецкая область, 84323

050 4780381

[email protected]

Дата рождения: 16.10.1981

Семейное положение: женат

Кабанов Дмитрий Анатольевич

Опыт работы

2004–2005гг. Краматорская ТеплоЭнергоЦентраль,

Инженер-электроник отдела автоматизированных систем управления

• обслуживание локальной сети (ЛВС) из 100 раб. станций.

• ремонт компьютерной техники.

• обслуживание каналов Интернет

• написание почтовых программ для собственных нужд.

2005–2010гг. Краматорские Электрические Сети ОАО «Донецкоблэнерго», г. Краматорск

Начальник производственной службы вычислительных машин

Обучение

1999-2004 гг. Донбасская государственная машиностроительная академия

• диплом магистра информационных технологий.

• диплом специалиста экономики предприятия.

Знания

• языки программирования С/С++, Paskal. Delphi, SQL.

• администрирование ОС семейства Win, Novell Netware.

Дополнительная информация

• владение украинским и русским языками свободно, английским на уровне чтения документации.

• Права категории «B»

Delphi
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