Г. Краматорск, Донецкая область, 84323
050 4780381
Дата рождения: 16.10.1981
Семейное положение: женат
Кабанов Дмитрий Анатольевич
Опыт работы
2004–2005гг. Краматорская ТеплоЭнергоЦентраль,
Инженер-электроник отдела автоматизированных систем управления
• обслуживание локальной сети (ЛВС) из 100 раб. станций.
• ремонт компьютерной техники.
• обслуживание каналов Интернет
• написание почтовых программ для собственных нужд.
2005–2010гг. Краматорские Электрические Сети ОАО «Донецкоблэнерго», г. Краматорск
Начальник производственной службы вычислительных машин
Обучение
1999-2004 гг. Донбасская государственная машиностроительная академия
• диплом магистра информационных технологий.
• диплом специалиста экономики предприятия.
Знания
• языки программирования С/С++, Paskal. Delphi, SQL.
• администрирование ОС семейства Win, Novell Netware.
Дополнительная информация
• владение украинским и русским языками свободно, английским на уровне чтения документации.
• Права категории «B»