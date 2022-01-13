Как писатель и поэт, радость всем дарю и свет...

Аульбеков Берик Дюсембеевич

Место рождения: г. Петропавловск. Северо-Казахстанская область Место проживания: г. Талгар. Алматинская область Образование: Высшее Специальность: Учитель русского языка и литературы Профессиональные навыки: Знания, умения и навыки по своей специальности в полном объёме. Дополнительные навыки: Опыт работы журналистом, копирайтером, корректором. Что ценю в себе: Творческий подход к выполнению любой работы. Профессионализм, компетентность,

ответственность. Что ценю в людях: Коммуникабельность, честность, принципиальность. Хобби: Поэзия, музыка, спорт. Пишу стихи. Печатался в республиканских изданиях СМИ. Увлекаюсь бардовской песней, делаю

музыкальные подарки к любой знаменательной дате с индивидуально адресованной

песней. Имею три спортивных разряда (футбол, настольный теннис, шахматы) Имею

домашнюю студию звукозаписи.