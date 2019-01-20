bikeevtim

Тимофей bikeevtim

 
32 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Заказчик

  • Верстка Лендинга

    $22

    Нужна верстка Лендинга. Срок - до 03.01, 10:00 по Мск Кроссбраузерно, адаптивно Передаем файл .PSD Формат - .html, .css, изображения и тд. Скорость загрузи не менее 70 по сервису: http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Стоимость - 1500руб. Прикрепляйте фото работ при отписке на проект. Подробности обсудим с ...

    HTMLCSSВерстка лендинга
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать дизайн Лендинга

    $37

    Сфера – Мебель на заказ Срок – до понедельника (02.01) 10:00 по МСК.  Стоимость – 2500руб.  Формат дизайна - PSD Приоритет фрилансеру, который работал с данной сферой.  Прошу прикреплять примеры своих работ при отписке на проект.  Подробности обсудим с кандидатами.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн Лендинга

    $37

    Сфера – Интернет-продвижение  Срок – до понедельника (02.01) 10:00 по МСК.  Стоимость – 2500руб.  Формат дизайна - PSD Приоритет фрилансеру, который работал с данной сферой.  Прошу прикреплять примеры своих работ при отписке на проект.  Подробности обсудим с кандидатами.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад