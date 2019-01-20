Нужна верстка Лендинга. Срок - до 03.01, 10:00 по Мск Кроссбраузерно, адаптивно Передаем файл .PSD Формат - .html, .css, изображения и тд. Скорость загрузи не менее 70 по сервису: http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Стоимость - 1500руб. Прикрепляйте фото работ при отписке на проект. Подробности обсудим с ...