billpreston71

Нужно интегрировать модуль приема платежей в скрипт автосерфа. Платежная система Liberty Reserve. Сайт платежной системы: http://www.libertyreserve.com/en/help/merchants/sci/#intro_concepts Скрипт автосерфа : скрипт от автосерф.ру с открытым кодом (Вышлю при необходимости)
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать простенький калькулятор(или скрипт я не знаю, как точно), для скрипта HYIP PRO от Goldcoders, для подсчета процента между введенной и выведенной суммой вклада, с выводом информации на главную страницу сайтаЗавершен17 лет назад
имеем форму для обработки e-gold. ХТМЛ код формы: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Сама форма в виде одной кнопки # Клиент, нажав на кнопку платежа формы, переходит на сайт e-gold, где ему предлагается провести авторизацию платежа. # Если сделка состоялась, клиент перенаправляется ...Завершен17 лет назад
- $20
Есть иностранный друг, который хотел бы заказать выполнение проекта в России :) с русским само собой проблемы поэтому проект открою я, но его техзадание сохраню на языке оригинала " I w'll be using either Goldcoders ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $5
Есть "шапки" в SFW нужно изменить названия кнопок и прописать с них ссылки.Думаю специалисту потребуется совсем немного времени, чтобы выполнить данную работу.Количество кнопок на каждой шапке от 4 до 6 соответственно и количество ссылок такое ...Завершен17 лет назад
Стандартным процессором оплаты при использовании скрипта HYIP PRO от goldcoders.com являетя электронная валюта еголд. Все расчеты при использовании этой валюты происходят при использовании долларового эквивалента еголд.Нужна частичная доработка скрипта чтобы вместо долларов еголд можно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен перевод на русский язык админ модуля скрипта HYIP PRO от Goldcoders В меню 24 пункта в каждом есть небольшой хелп от нескольких строчек до полустраницы Ну и все это должно быть прописано в скрипт, чтобы после ...Переводы1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Есть необходимость переделки шаблона templatemonster com номер 9033 под GoldCoders Script(hyip) От Вас готовое решение и пошаговое описание выполненной работы со скриншотами. От меня достойная оплата Выставляю повторно, победитель предыдущего тендера по форсмажорным обстоятельствам( болезнь ребенка ...Завершен17 лет назад
Нужна точная копия скрипта на котором работает сайт hyipdepot com Не предлагайте пожалуйста варианты по типу у меня есть похожий :) Понимаю, что есть лучше-нужен такой как там появилась возможность посмотреть админку, может это даст Вам необходимую информацию http://ds1.webprojectz.info/admin.php login [email protected] pass ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть необходимость переделки шаблона templatemonster com номер 9033 под GoldCoders Script От Вас готовое решение и пошаговое описание выполненной работы со скриншотами. От меня достойная оплатаЗакрыт17 лет назад
- $5
Есть "шапка" в SFW нужно переделать в FLA, файлик простенький, думаю Вам минут на 10-15 работы :)Завершен17 лет назад
Нужен скрипт магазина или движок без регистрации пользователя.По принципу пришел увидел и купил.А также если это возможно,чтобы он мог интегрироваться в шаблоны от ТМ.Веб-программирование24 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать пошаговую инструкцию со скриншотами и подробным описанием установки скрипта CubeCart м3.0.8 на хост. Хост имеет Cpanel. http://www.aintegral.com.ua/ пример магазина на этом скрипте https://www.cubecart.com/ сайт разработчика Я понимаю что Вам легче установить самим, но для ...Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $10
Хочу баннер 468х60, но свое видение этого баннера донести до исполнителя не могу :) Предлагаю я нахожу баннер данного типа размера и того исполнения которое меня устраивает в формате GIF. И мы с Вами его перербатываем ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Есть баннер gif анимационный, нет исходников, нужна точная копия баннера, но уже с psd размер 468X60Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Лого для серф-проекта размер лого 282х70 убедительная просьба если даете ссылки на свои работы то давайте по теме, если прошу лого то покажите лого, а не сайт или полиграфию :)Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть баннер gif анимационный, нет исходников, нужна точная копия баннера, но уже с psd размер 375х290Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен комплект баннеров для серф-проекта из 3 штук формат gif баннер 468х60, 125х125. 120х120. Т.е последние 2 баннера будут отличаться только по размеру. После выполнения работы от Вас исходник в psd и запрет на размещение ...Баннеры18 заявокЗакрыт17 лет назад