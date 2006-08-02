billpreston71

BILL PRESTON billpreston71

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интегрировать модуль приема платежей Liberty Rese

    Нужно интегрировать модуль приема платежей в скрипт автосерфа. Платежная система Liberty Reserve. Сайт платежной системы: http://www.libertyreserve.com/en/help/merchants/sci/#intro_concepts Скрипт автосерфа : скрипт от автосерф.ру с открытым кодом (Вышлю при необходимости)

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дополнительный модуль для скрипта HYIP PRO

    Нужно написать простенький калькулятор(или скрипт я не знаю, как точно), для скрипта HYIP PRO от Goldcoders, для подсчета процента между введенной и выведенной суммой вклада, с выводом информации на главную страницу сайта

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • ХТМЛ форма e-gold и текстовый файл

    имеем форму для обработки e-gold. ХТМЛ код формы: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Сама форма в виде одной кнопки # Клиент, нажав на кнопку платежа формы, переходит на сайт e-gold, где ему предлагается провести авторизацию платежа. # Если сделка состоялась, клиент перенаправляется ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • HYIP/Autosurf Monitor Button

    $20

    Есть иностранный друг, который хотел бы заказать выполнение проекта в России :) с русским само собой проблемы поэтому проект открою я, но его техзадание сохраню на языке оригинала " I w'll be using either Goldcoders ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переделка файла Swf

    $5

    Есть "шапки" в SFW нужно изменить названия кнопок и прописать с них ссылки.Думаю специалисту потребуется совсем немного времени, чтобы выполнить данную работу.Количество кнопок на каждой шапке от 4 до 6 соответственно и количество ссылок такое ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработка модуля оплаты е-голд скрипта HYIP PRO

    Стандартным процессором оплаты при использовании скрипта HYIP PRO от goldcoders.com являетя электронная валюта еголд. Все расчеты при использовании этой валюты происходят при использовании долларового эквивалента еголд.Нужна частичная доработка скрипта чтобы вместо долларов еголд можно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод на русский админ.модуля скрипта HYIP PRO

    Нужен перевод на русский язык админ модуля скрипта HYIP PRO от Goldcoders В меню 24 пункта в каждом есть небольшой хелп от нескольких строчек до полустраницы Ну и все это должно быть прописано в скрипт, чтобы после ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Переделка шаблона от templatemonster com в скрипт

    $50

    Есть необходимость переделки шаблона templatemonster com номер 9033 под GoldCoders Script(hyip) От Вас готовое решение и пошаговое описание выполненной работы со скриншотами. От меня достойная оплата Выставляю повторно, победитель предыдущего тендера по форсмажорным обстоятельствам( болезнь ребенка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Копия скрипта сайта

    Нужна точная копия скрипта на котором работает сайт hyipdepot com Не предлагайте пожалуйста варианты по типу у меня есть похожий :) Понимаю, что есть лучше-нужен такой как там появилась возможность посмотреть админку, может это даст Вам необходимую информацию http://ds1.webprojectz.info/admin.php login [email protected] pass ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Установка скрипта CubeCart м3.0.8 на хост

    Нужно сделать пошаговую инструкцию со скриншотами и подробным описанием установки скрипта CubeCart м3.0.8 на хост. Хост имеет Cpanel. http://www.aintegral.com.ua/ пример магазина на этом скрипте https://www.cubecart.com/ сайт разработчика Я понимаю что Вам легче установить самим, но для ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Редизайн баннера GIF

    $10

    Хочу баннер 468х60, но свое видение этого баннера донести до исполнителя не могу :) Предлагаю я нахожу баннер данного типа размера и того исполнения которое меня устраивает в формате GIF. И мы с Вами его перербатываем ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Переделка баннера GIF

    Есть баннер gif анимационный, нет исходников, нужна точная копия баннера, но уже с psd размер 468X60

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Лого для серф-проекта

    Лого для серф-проекта размер лого 282х70 убедительная просьба если даете ссылки на свои работы то давайте по теме, если прошу лого то покажите лого, а не сайт или полиграфию :)

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переделка баннера GIF

    Есть баннер gif анимационный, нет исходников, нужна точная копия баннера, но уже с psd размер 375х290

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Изготовление комплекта баннеров для серф-проекта

    Нужен комплект баннеров для серф-проекта из 3 штук формат gif баннер 468х60, 125х125. 120х120. Т.е последние 2 баннера будут отличаться только по размеру. После выполнения работы от Вас исходник в psd и запрет на размещение ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
3d-max
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Дополнительный модуль для скрипта HYIP PRO
Отличный заказчик - четко поставил задачу. Оплата последовала сразу же, после выполнения. Спасибо за сотрудничество!!!
Быстро, качественно, а что еще нужно заказчику? Рекомендую
Ответный отзыв
mrkto
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
ХТМЛ форма e-gold и текстовый файл
Хорошой заказчик, быстро объяснил что нужно сделать. Я сделал и получил оплату. Всё ok.
Быстро, качественно, рекомендую!!!
Ответный отзыв
DoLLPhin
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Переделка файла Swf
Отличный заказчик! Точные условия работы. С оплатой тоже все хорошо.
Быстро, четко, профессионально
Ответный отзыв
polunochnik
Денис 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
45 отзывов(-3)
$90
10 баллов
17 лет назад
Перевод на русский админ.модуля скрипта HYIP PRO
Как всегда, с этим заказчиком очень приятно сотрудничать. Своевременная оплата, понимание возможных задержек при работе.
Работа выполнена на высоком уровне, одни положительные эмоции.Спасибо так держать. :)
Ответный отзыв
qstudio
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Переделка шаблона от templatemonster com в скрипт
Хороший заказчик! Ставит точные условия работы и приемлемые сроки выполнения. С оплатой проблем не возникает. Так что всё просто GOOD! PS: Надеемся на дальнейшее продолжение сотрудничества!
С поставленной задачей справились в установленные сроки. Были мелкие недочеты, которые оперативно решались в процессе выполнения работы.Оплата была произведена через механизм безопасного проведения сделок, что позволяет более уверенно чувствовать себя как исполнителю так и заказчику. Приятно, что на бирже появляются хорошие специалисты.Работой доволен.
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