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Добрый день будь то заказчик или фрилансер!
Вы можете посмотреть мое портфолио по следующим ссылкам : http://www.free-lance.ru/users/bronue и http://www.free-lancers.net/users/Online-Design/ и http://www.free-lancers.net/users/BioLex/
Так же отзывы : http://www.free-lancers.net/users/BioLex/opinions/
Буду рад любому сотрудничеству!
Контактные данные :
ICQ - 359669820
SKYPE - biolexxx
E-M@IL - [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Доволен сотрудничеством! Роман сделал все быстро и качественно, будем сотрудничать впредь!
Ответный отзыв
Прекрасный работодатель,все предельно ясно объяснил,оплатил сразу после сдачи проекта,приятный в общении человек. Безумно рад сотрудничеству!
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нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга