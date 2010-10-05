Flash master

Добрый день будь то заказчик или фрилансер!

Вы можете посмотреть мое портфолио по следующим ссылкам : http://www.free-lance.ru/users/bronue и http://www.free-lancers.net/users/Online-Design/ и http://www.free-lancers.net/users/BioLex/

Так же отзывы : http://www.free-lancers.net/users/BioLex/opinions/

Буду рад любому сотрудничеству!

Контактные данные :

ICQ - 359669820

SKYPE - biolexxx

E-M@IL - [email protected]