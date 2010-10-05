biolexx

Роман biolexx

 
35 летРоссия/Уфа
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Flash master

Добрый день будь то заказчик или фрилансер!

Вы можете посмотреть мое портфолио по следующим ссылкам : http://www.free-lance.ru/users/bronue и http://www.free-lancers.net/users/Online-Design/ и http://www.free-lancers.net/users/BioLex/

Так же отзывы : http://www.free-lancers.net/users/BioLex/opinions/

Буду рад любому сотрудничеству!

Контактные данные :

ICQ - 359669820

SKYPE - biolexxx

E-M@IL - [email protected]

Flash
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Отзывы заказчиков
tibitibidoh
Игорь 
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Доработать готовую флешку
Доволен сотрудничеством! Роман сделал все быстро и качественно, будем сотрудничать впредь!
Прекрасный работодатель,все предельно ясно объяснил,оплатил сразу после сдачи проекта,приятный в общении человек. Безумно рад сотрудничеству!
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