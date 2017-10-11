Нужна хорошая художница, которая хорошо рисует в графических редакторах и сможет легко овладеть новой программой. Нужно будет дорисовывать шаблоны для вышивки. Оставляйте вайбер внизу, напишу подробности и вышлю примеры. Требования: ответственность, умение рисовать, быстрая обучаемость.