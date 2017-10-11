Нужно раскрутить Ютуб канал с нуля. Не дорого и быстро. Все подробности по Вайберу. Оставляйте номер телефона внизу.
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Закрыт
4 года назад
Нужно раскрутить Ютуб канал с нуля. Не дорого и быстро. Все подробности по Вайберу. Оставляйте номер телефона внизу.
Нужен художник пиксель арта для прорисовки картин. Пример во вложении. Все подробности по Вайберу. Оставляйте свои контакты.
Нужен хороший художник для разработки схем вышивок. Желательно с опытом работы. Пишите внизу скайп или вайбер
Нужна хорошая художница, которая хорошо рисует в графических редакторах и сможет легко овладеть новой программой. Нужно будет дорисовывать шаблоны для вышивки. Оставляйте вайбер внизу, напишу подробности и вышлю примеры. Требования: ответственность, умение рисовать, быстрая обучаемость.