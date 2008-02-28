Добрый день! Необходимо программирование системы управления сайта. Оплата только через "Сервис безопасного проведения сделок". Поэтому варианты с обманом не прокатят. От Вас требуется аккуратность и исполнительность. Обязательно должны быть ссылки красивого вида(ЧПУ). Внимание, работа связана с ...
- $250Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Есть PSD сайта. Необходимо будет сделать сайт ввиде тикетной системы. С отправкой сообщений на почту пользователям+у заявку будет несколько видов состояния(в работе, сделано). Обязательно необходимо будет сделать систему оплаты(а именно, чтобы была возможность программисту списать ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
На сайте установлен конвертер видео mencoder, он конвертирует всё видео кроме 3gp, необходимо найти и исправить ошибку, чтобы видео 3gp конвертировалось в flv, аналогично другим форматам на сайте. 101-553-205 -аська пишите P.S. Тока для профи!!!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть сайт: www.fasadstroy-m.ru, на нем установлена Joomla.Нужно переделать сайт под Dle-news Основные параметры сайта: 1)Есть основная страница – главная 2)Есть статьи(оно же меню) 3)Есть опросник(проблем не будет, так как в дле это стандартная функция) 4)Есть сабдомен на котором висят госты(сабдомен ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Есть готовый скрипт у smscoin.com для DLE. В общем нужно его настроить, чтобы все работало) Аська 385-920-867Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Есть проект на clip-share.com. Не работает конвертация видео в flv. Скорее всего не правильно настроен convert.php Все модули установлены 385-920-867 -ICQ Для знающих людей займет 10-30 минут!Закрыт16 лет назад
- $150
Задача: 1)Настроить закачку видео 2)Перенсти данные из папки test в корень 3)Сменить дизайн -сверстанный 4)Если работа понравится, то продолжите программирование Писать только знающим людям! ICQ: 385-920-867Закрыт16 лет назад
- $150
Задача: 1)Настроить закачку видео 2)Перенсти данные из папки test в корень 3)Сменить дизайн -сверстанный 4)Если работа понравится, то продолжите программирование Писать только знающим людям! ICQ: 385-920-867Закрыт16 лет назад
- $50
Необходимо написать скрипт закачки видео. После того как видео закачали на сервер, нужно конвертировать видео скриптом mencoder в flv. Написать нужно на perl обязательно, но сайт написан будет на php=) Писать только знающим людям Писать только в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $40
Верстка вроде бы сделана. Осталось натянуть на dle-news.ru и все настроить! 385-920-867 -ICQ Цена 40$Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Для начала необходимо создать лого. Потом,если понравится, сайт пишите 385-920-867-ICQЛоготипы и Знаки3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $400
На данный момент есть 3 сайта. Необходимо наполнять их, предлагать схемы продвижения. Требование: Знание html, Photoshop, php. Работа с 10 до 18.00 в будние дни. З.П. в месяц 400, далее больше...все зависит от продвижения проектов 385-920-867 ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно будет натянуть сверстанный макет на dle. Затем создать структуру, вывод новостей и так далее. В общем необходим человек, который хорошо разбирается в dle и программирует на php icq: 385-920-867Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Есть сайт, на нем установлена Joomla Задача 1) Создать два раздела (Аналитика и Магазин) 2)Создать по 3 категории на каждый раздел Моя задача только при создании новой страницы, выбрать раздел, в этом разделе выбрать категорию и добавить новость. Новость ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $15
Добрый день Необходимо доделать модуль вывода новостей в Joomla Срочно ICQ: 385-920-867Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
размер 160х240 пикселей Всего будет 4 страны, и по каждой стране будет своя анимашка Страны Египет, ОАЭ,Тайланд,Тунис По Египту можно сделать идущего верблюда на фоне пирамид и так далее Стиль: мультяшный Срочно 385-920-867 -ICQБаннеры1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день! Нужен нормальный, ответственный человек. Есть мелкие доделки, но нужно качественно доделать их Пишите в аську: 385-920-867Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть скрипт онлайн заказа, он рабочий, но не приведет в нормальный вид, т.е. нужно сделать нормальный вывод и отправки сообщения на почту(тоже в нормальном виде, а то сейчас кривая кодировка) Нужен ответственный и вменяемый человекВеб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо установить Joomla на сайт. Сайт уже сверстован. Блоки определены. Цена 50$ WebmoneyСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Необходимо программирование туристического сайта. 1)Добавление Страна - Город - Отель 2)Аккаунт для агентств, сделать возможность добавления на карту метро 3)Заявки, которые мы добавляем в админке, потом эти заявки просматривают агентства 4)Добавление новостей, страниц 5)Блог icq: 296546100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад