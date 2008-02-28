biznaw

Гость biznaw

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программирование сайта

    $250

    Добрый день! Необходимо программирование системы управления сайта. Оплата только через "Сервис безопасного проведения сделок". Поэтому варианты с обманом не прокатят. От Вас требуется аккуратность и исполнительность. Обязательно должны быть ссылки красивого вида(ЧПУ). Внимание, работа связана с ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование сайта техподдержки

    $200

    Есть PSD сайта. Необходимо будет сделать сайт ввиде тикетной системы. С отправкой сообщений на почту пользователям+у заявку будет несколько видов состояния(в работе, сделано). Обязательно необходимо будет сделать систему оплаты(а именно, чтобы была возможность программисту списать ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Не конвертит 3gp (mencoder), только для профи!

    $50

    На сайте установлен конвертер видео mencoder, он конвертирует всё видео кроме 3gp, необходимо найти и исправить ошибку, чтобы видео 3gp конвертировалось в flv, аналогично другим форматам на сайте. 101-553-205 -аська пишите P.S. Тока для профи!!!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать сайт под Dle-news

    $50

    Есть сайт: www.fasadstroy-m.ru, на нем установлена Joomla.Нужно переделать сайт под Dle-news Основные параметры сайта: 1)Есть основная страница – главная 2)Есть статьи(оно же меню) 3)Есть опросник(проблем не будет, так как в дле это стандартная функция) 4)Есть сабдомен на котором висят госты(сабдомен ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать конвертацию mencoder

    $30

    Есть проект на clip-share.com. Не работает конвертация видео в flv. Скорее всего не правильно настроен convert.php Все модули установлены 385-920-867 -ICQ Для знающих людей займет 10-30 минут!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настроить clip-share

    $150

    Задача: 1)Настроить закачку видео 2)Перенсти данные из папки test в корень 3)Сменить дизайн -сверстанный 4)Если работа понравится, то продолжите программирование Писать только знающим людям! ICQ: 385-920-867

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настроить clip-share

    $150

    Задача: 1)Настроить закачку видео 2)Перенсти данные из папки test в корень 3)Сменить дизайн -сверстанный 4)Если работа понравится, то продолжите программирование Писать только знающим людям! ICQ: 385-920-867

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Загрузка видео на сервер

    $50

    Необходимо написать скрипт закачки видео. После того как видео закачали на сервер, нужно конвертировать видео скриптом mencoder в flv. Написать нужно на perl обязательно, но сайт написан будет на php=) Писать только знающим людям Писать только в ...

    PHPPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Администрирование сайтов

    $400

    На данный момент есть 3 сайта. Необходимо наполнять их, предлагать схемы продвижения. Требование: Знание html, Photoshop, php. Работа с 10 до 18.00 в будние дни. З.П. в месяц 400, далее больше...все зависит от продвижения проектов 385-920-867 ...

    PHPHTML
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Натянуть сверстанный макет на dle

    Нужно будет натянуть сверстанный макет на dle. Затем создать структуру, вывод новостей и так далее. В общем необходим человек, который хорошо разбирается в dle и программирует на php icq: 385-920-867

    PHP
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доделать вывод новостей в Joomla

    $20

    Есть сайт, на нем установлена Joomla Задача 1) Создать два раздела (Аналитика и Магазин) 2)Создать по 3 категории на каждый раздел Моя задача только при создании новой страницы, выбрать раздел, в этом разделе выбрать категорию и добавить новость. Новость ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Анимированный баннер

    $20

    размер 160х240 пикселей Всего будет 4 страны, и по каждой стране будет своя анимашка Страны Египет, ОАЭ,Тайланд,Тунис По Египту можно сделать идущего верблюда на фоне пирамид и так далее Стиль: мультяшный Срочно 385-920-867 -ICQ

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать Joomla

    $50

    Добрый день! Нужен нормальный, ответственный человек. Есть мелкие доделки, но нужно качественно доделать их Пишите в аську: 385-920-867

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно доделать скрипт

    Есть скрипт онлайн заказа, он рабочий, но не приведет в нормальный вид, т.е. нужно сделать нормальный вывод и отправки сообщения на почту(тоже в нормальном виде, а то сейчас кривая кодировка) Нужен ответственный и вменяемый человек

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программирование туристического сайта

    $300

    Необходимо программирование туристического сайта. 1)Добавление Страна - Город - Отель 2)Аккаунт для агентств, сделать возможность добавления на карту метро 3)Заявки, которые мы добавляем в админке, потом эти заявки просматривают агентства 4)Добавление новостей, страниц 5)Блог icq: 296546100

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Aradesh
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Натянуть сверстанный макет на dle
Хорошый заказчик, четко знает что ему нужно от фрилансера. Деньги оплатил без зедержек. Я доволен!
Человек подошел ответственно и качественно сделал задание. Потом появились доработки, сделаны быстро и бесплатно. Рекомендую
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