Нужно решить несколько задач по теории игр . Задачи вышлю в личку
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Закрыт
12 лет назад
Нужно решить несколько задач по теории игр . Задачи вышлю в личку
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Нужно унаследоватся от компонента PivotViewer , и сделать чтоб боковые филтры по умолчанию были все развернуты.. Еще нужно добавить на элементы сверху кнопочку.. Вторая задача : Сделать на php инструмент для ...