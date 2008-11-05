Работа действительно заслуживает оценки 10 из 10. В начале очень удивило, что в отличии от предыдущих дизайнеров, он сразу же понял какой стиль необходим нашему интернет-магазину. Очень приятный в общении и ответственный в работе. Дизайн выполнен на очень высоком уровне. Очень приятно было сотрудничать.Рекомендую=)