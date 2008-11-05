bmx_mtb

Ксения Фамилия bmx_mtb

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Натяжка шаблона

    $50

    Имеется готовый шаблон, который необходимо "натянуть" на оскоммерц вам эдишн или в крайнем случае джумла+ВиртуалМарт.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен дизайн магазина на oscommerce (BTS)

    $100

    Нужен хороший СИМПАТИЧНЫЙ шаблон для магазина, который занимается продажей спорт. товаров. Логотип и фирменный цвет имеются. Самые главные требования: 1) логотип в стиле 8-бит и фирменный цвет фиолетовый - и менять их нет надобности.Так что к первому требованию ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
handwork
Дмитрий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-3)
$100
10 баллов
15 лет назад
Нужен дизайн магазина на oscommerce (BTS)
Ксения из заказчиков девушек, пожалуй самая адекватная с кем мне приходилось работать, отличное понимание того что хочет, в процессе разработки всегда на связи, отвечает на все возникающие вопросы, очень деликатна и дружелюбна в общении, оплата поступила вовремя. Весьма рекомендую!
Работа действительно заслуживает оценки 10 из 10. В начале очень удивило, что в отличии от предыдущих дизайнеров, он сразу же понял какой стиль необходим нашему интернет-магазину. Очень приятный в общении и ответственный в работе. Дизайн выполнен на очень высоком уровне. Очень приятно было сотрудничать.Рекомендую=)
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