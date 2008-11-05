$50
Имеется готовый шаблон, который необходимо "натянуть" на оскоммерц вам эдишн или в крайнем случае джумла+ВиртуалМарт.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Имеется готовый шаблон, который необходимо "натянуть" на оскоммерц вам эдишн или в крайнем случае джумла+ВиртуалМарт.
Нужен хороший СИМПАТИЧНЫЙ шаблон для магазина, который занимается продажей спорт. товаров. Логотип и фирменный цвет имеются. Самые главные требования: 1) логотип в стиле 8-бит и фирменный цвет фиолетовый - и менять их нет надобности.Так что к первому требованию ...