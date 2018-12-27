Необходимо обработать статьи и довести до уникальности от 90 %, по проверке текст.ру Темы: Инвестиции, Банк,экобизнес,фондовый рынок
Рерайтинг1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Необходимо обработать статьи и довести до уникальности от 90 %, по проверке текст.ру Темы: Инвестиции, Банк,экобизнес,фондовый рынок
Придать новостным статьям уникальность в 90%. Присылаю ссылки на статью,а копирайтер ее обрабатывает,при этом не теряя смысла самой статьи.Придать статье читаемость и кричащий и привлекающий заголовок.
Необходимо написать новостные статьи для рубрики: Малый бизнес Уникальность статьи от 90%
Необходимо написать новостные статьи для рубрики: Крупные компании Уникальность статьи должна составлять от 80%