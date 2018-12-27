bn24

Наталья Сереброва bn24

 
36 летУзбекистан/Ташкент
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Требуется специалисты для новостных статей
Еще один интересный проект от Натальи! был рад сотрудничеству, все хорошо!
Составление статей получилось профессионально и грамотно!Выполнение задания на 100%
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Требуются специалисты для написание новостных статей,для сми сайта
Интересный заказ за достойную оплату, спасибо!
Статьи получились уникальными! Интересными! Спасибо Вам! Сотрудничаем дальше!
Ответный отзыв