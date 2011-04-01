bobrman

Василий bobrman

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

hamiakaz
Денис 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Из готовой картинки надо сверстать шаблон Joomla
Joomla
Чётко сформулировал задачу, оплатил вовремя. Спасибо.
Очень быстро и качественно выполнил задачу. Я абсолютно доволен работой. Всем рекомендую!
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