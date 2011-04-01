Работа на перспективу, ибо дизайнера пока нет, а проектов полно. Контора будет называться vam-site, в зоне, скорее всего, su. Нужна только главная страничка. Хотелось чтобы были отражены деятельности - создание сайтов, хостинг, регистрация доменных ...