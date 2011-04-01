с возможностью дальнейшей раскрутки. Интересуют сроки и цены.
HTML-верстка2 заявки
Закрыт
13 лет назад
с возможностью дальнейшей раскрутки. Интересуют сроки и цены.
Наполнить сайт прямо как в ТЗ. Что-то нужно поправить в шаблоне - не работает всплывающее окно галереи например. Для знатоков Jooml'ы.
Есть картинка в иллюстраторе, надо в шаблон Joomla сверстать. Работы на пару часов.
Нужен дизайн для фирмы, занимающейся производством наружной рекламы.
Работа на перспективу, ибо дизайнера пока нет, а проектов полно. Контора будет называться vam-site, в зоне, скорее всего, su. Нужна только главная страничка. Хотелось чтобы были отражены деятельности - создание сайтов, хостинг, регистрация доменных ...