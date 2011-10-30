Нужно наполнить сайт на Joomla по ТЗ в Visio

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок98 просмотров

Наполнить сайт прямо как в ТЗ. Что-то нужно поправить в шаблоне - не работает всплывающее окно галереи например. Для знатоков Jooml'ы.

Joomla
14 лет назад
bobrman
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров