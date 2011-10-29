Верстка PSD и интеграция modx

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки128 просмотров

Необходим человек знающий на отлично modx.

Необходима верстка и интеграция. обязательно наличие отзывов, приоритет оперативная работа.

бюджет 2000 за сайт.

MODX
14 лет назад
premiers2
Игорь 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров