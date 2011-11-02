Языковой модуль drupal

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Завершен3 заявки135 просмотров

сайт http://lawyers-center.com/

Требуется установить и настроить языковой модуль друпала так, чтобы:

- на сайте было 3 языка. Перевод интерфейса админки не играет роли, нужно чтобы при смене языка изменялись пункты меню и контент.

- язык сайта по умолчанию был украинский

- был доступный всем пользователям блок переключения языков (языки - Український, Русский, English)

- создать пару страниц с разными языковыми вариантами, повесить их в меню primari links, продемонстрировать как при переключении языка изменяются пункты меню и сам контент.

Drupal
14 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$25
1 день
Отлично всё сделал, в разы быстрее чем ожидалось. О цене договорились адекватной, не завышенной или заниженной. Рекомендую!
Хороший заказчик. Понятное ТЗ, работа принимается без проблем и «доработочек» :) С оплатой тоже все в порядке. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад