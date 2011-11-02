Языковой модуль drupal

сайт http://lawyers-center.com/

Требуется установить и настроить языковой модуль друпала так, чтобы:

- на сайте было 3 языка. Перевод интерфейса админки не играет роли, нужно чтобы при смене языка изменялись пункты меню и контент.

- язык сайта по умолчанию был украинский

- был доступный всем пользователям блок переключения языков (языки - Український, Русский, English)

- создать пару страниц с разными языковыми вариантами, повесить их в меню primari links, продемонстрировать как при переключении языка изменяются пункты меню и сам контент.