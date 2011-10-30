Настройка почты для админа и клиента

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок113 просмотров

Требуется настроить хождение почты при оформлении заказа,чтобы письма поступали администратору и клиенту (joomla+virtuemart).Также нужно добавить всплывающие окна о том,что товар добавлен в корзину, заказ отправлен и добавить кнопку "Продолжить покупки" в поле оформления заказа.Ваша цена и срок.Спасибо.

JoomlaНастройка почты
14 лет назад
olympia11
Ирина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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