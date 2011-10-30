Здравствуйте. Необходимо темизировать список товаров при просмотре заказа (администратором и покупателем). Детали во вложении. Там: кол-во - в каждой позиции по несколько единиц товара; стоимость - нужно выводить стоимость единицы товара.
Настройка почты для админа и клиента
Требуется настроить хождение почты при оформлении заказа,чтобы письма поступали администратору и клиенту (joomla+virtuemart).Также нужно добавить всплывающие окна о том,что товар добавлен в корзину, заказ отправлен и добавить кнопку "Продолжить покупки" в поле оформления заказа.Ваша цена и срок.Спасибо.
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