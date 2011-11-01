Починить сайт на DLE

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Завершен3 заявки125 просмотров

Вот сайт kinofam.ru - не загружается до конца главная страница, кто возмется его починить

DLE
14 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Отличный специалист, знает свое дело, сайт поднял за 5 минут!
Работать с Андреем одно удовольствие. Четкое ТЗ, и также четко с оплатой))

Заявки фрилансеров

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад