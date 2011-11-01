Здравствуйте. Необходимо темизировать список товаров при просмотре заказа (администратором и покупателем). Детали во вложении. Там: кол-во - в каждой позиции по несколько единиц товара; стоимость - нужно выводить стоимость единицы товара.
Починить сайт на DLE
Вот сайт kinofam.ru - не загружается до конца главная страница, кто возмется его починить
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