Помощь с cms Wordpress

Добрый день!

Требуется вывести меню только второго уровня.

Меню только первого уровня можно вывести так:

А вот как вывести меню только второго уровня - не понятно.

Кто сможет помочь и сколько это будет стоить?

Спасибо.

P.S. не работает. Эта функция выводит сразу и первый и второй уровень меню.