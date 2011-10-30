Помощь с cms Wordpress

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Закрыт5 заявок157 просмотров

Добрый день!

Требуется вывести меню только второго уровня.

Меню только первого уровня можно вывести так:

А вот как вывести меню только второго уровня - не понятно.

Кто сможет помочь и сколько это будет стоить?

Спасибо.

P.S. не работает. Эта функция выводит сразу и первый и второй уровень меню.

WordPress
14 лет назад
medvedev-s8
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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