medvedev-s8

Здравствуйте. Нужен дизайн сайта - одной страницы. Тема: Автомобили. Структура такая: шапка (в ней логотип и меню), ниже слайдер, ниже контент, ниже фодвал. Ширина фиксированная. Сложного ничего нет, но ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Требуется срочно обработать 2 рисунка (размеры 500 на 300), либо нарисовать сделать новые... В рисунках требуется просто поменять фон и пару элементов. Так что работа подойдет как и начинающим дизайнерам, ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется анимировать рисунок... А точнее это плашка, на которой размещен текст. Надо просто сделать, чтобы плашка плавно качалась (как лист на ветру). Размер 160 на 90. Какой формат - не имеет значения. Можно ...Анимация1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Есть уже готовый скрипт, вывода записей с сортировкой по рубрикам. Но он, почему-то не правильно работает. Задача: сделать скрипт рабочим. Сам скрипт и более подробное описание работы скрипта, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Нужно написать 3 текста по 1000 символов. Тематика: транспорт, перевозки. В каждом из текстов, должны присутствовать 3-4 ключевых слова (одинаковых для всех текстов). Сделать все, необходимо за сегодня. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! Требуется нарисовать логотип. Точнее, нужен даже не совсем логотип... А просто красиво обыгранное доменное имя. Необходимо подобрать красивый шрифт, написать им доменное имя и стильно обработать. Указывайте пожалуйста стоимость и время ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день! Требуется написать текст "приветствие" для интернет-магазина, который будет размещен на главной странице. Ориентировочно, это 1000-2000 знаков. Текст обязательно должен быть уникальным, от 95%. Ключевые слова, которые должны присутствовать в тексте: ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день! Требуется до вечера сделать верстку одной страницы - верстка должна быть валидная и кросбраузерная. Ширина дизайна фиксированная. Из сложностей: слайдер. Укатывайте пожалуйста примерную стоимость и ваши контакты. Повторюсь, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день! Требуется сделать новый дизайн, новостного сайта. Нужно будет сделать дизайн главной страницы + возможно несколько внутренних. Сроки не горят. Заинтересованным дизайнерам, вышлю сам сайт + примеры того что нравится. ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую всех! Интересует создание простой программы для звонков через IP телефонию. Все должно быть очень просто, доступно и удобно. Главное - это быстрая работа программы/скрипта. Возможности самые примитивные: позвонить, положить трубку, база ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! На сайте, который работает на cms Joomla, стоит скрипт написанный на шаблонах сматри. Необходимо, "вытащить" этот скрипт, сохраняя его работоспособность (чтобы можно было запускать на любом хостинге). Более подробно расскажу программистам, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется качественно, валидно, кросбраузерно, сверстать дизайн - одну страницу. Работу требуется выполнить сегодня до 12 ночи. У кого есть свободное время, указывайте среднюю стоимость за верстку фиксированной ширины. Дизайн покажу ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, Ув. Дизайнеры! Нужен красивый дизайн для сайта. Тематика: автомобили. Вид дизайна: для сайта визитки. Нужен дизайн только одной главной страницы. В ответе прошу указывать: 1. Ссылку ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Ищу переводчика, который сможет хорошо перевести как с русского на китайский, так и наоборот. Суть работы: необходимо перевести тексты - 3-4 вопроса с русского на китайский, и ...Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую всех! Не спеша, необходимо сделать плагин (что-то вроде формы заказа) под cms Wordpress, с таким функционалом: товары будут строиться на основе записей, которые есть в wordpress (т.к. для них можно создавать рубрики ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо реализовать парсер для cms Wordpress. Парсер должен будет создавать записи в заданных рубриках, добавлять название записи, текст + фото (все берется с другого сайта естественно). Работа не срочная, но ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Требуется вывести меню только второго уровня. Меню только первого уровня можно вывести так: А вот как вывести меню только второго уровня - не понятно. Кто сможет помочь ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нужна помощь с cms Wordpress, а точнее с плагином для нее contact-form-7 - форма обратной связи. Необходимо в плагин добавить поле, в которое автоматом будет вбиваться Title страницы, на которой будет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо скопировать скрипт формы обратной связи отсюда: http://www.ts.labwd.ru/tehnostyle/kompressory-i-poluchenie-szhatogo-vozduxa/vintovye-ask/ask-75-0813/ - при нажатии "оформить заказ" она появляется. Нужен аналог 1 в 1. Единственный момент, в строке "Тема *" - должно автоматом вписываться title ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо качественно DIVами, валидно и кросбраузерно, сверстать дизайн (есть psd). Верстка только одной страницы. Вот что требуется сверстать: http://s56.radikal.ru/i151/1110/e7/9096697f200c.jpg - номера телефонов изменятся, шапка должна тянутся по ширине (быть ...HTML-верстка29 заявокЗакрыт14 лет назад