medvedev-s8

Сергей medvedev-s8

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Дизайн одной страницы сайта

    Здравствуйте. Нужен дизайн сайта - одной страницы. Тема: Автомобили. Структура такая: шапка (в ней логотип и меню), ниже слайдер, ниже контент, ниже фодвал. Ширина фиксированная. Сложного ничего нет, но ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработать 2 рисунка

    Доброго времени суток! Требуется срочно обработать 2 рисунка (размеры 500 на 300), либо нарисовать сделать новые... В рисунках требуется просто поменять фон и пару элементов. Так что работа подойдет как и начинающим дизайнерам, ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимировать рисунок

    Здравствуйте! Требуется анимировать рисунок... А точнее это плашка, на которой размещен текст. Надо просто сделать, чтобы плашка плавно качалась (как лист на ветру). Размер 160 на 90. Какой формат - не имеет значения. Можно ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт для Wordpress

    Добрый день! Есть уже готовый скрипт, вывода записей с сортировкой по рубрикам. Но он, почему-то не правильно работает. Задача: сделать скрипт рабочим. Сам скрипт и более подробное описание работы скрипта, ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно написать 3 текста по 1000 символов

    Добрый день. Нужно написать 3 текста по 1000 символов. Тематика: транспорт, перевозки. В каждом из текстов, должны присутствовать 3-4 ключевых слова (одинаковых для всех текстов). Сделать все, необходимо за сегодня. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен логотип.

    Здравствуйте! Требуется нарисовать логотип. Точнее, нужен даже не совсем логотип... А просто красиво обыгранное доменное имя. Необходимо подобрать красивый шрифт, написать им доменное имя и стильно обработать. Указывайте пожалуйста стоимость и время ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать текст для сайта

    Добрый день! Требуется написать текст "приветствие" для интернет-магазина, который будет размещен на главной странице. Ориентировочно, это 1000-2000 знаков. Текст обязательно должен быть уникальным, от 95%. Ключевые слова, которые должны присутствовать в тексте: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Html верстка одной страницы

    Добрый день! Требуется до вечера сделать верстку одной страницы - верстка должна быть валидная и кросбраузерная. Ширина дизайна фиксированная. Из сложностей: слайдер. Укатывайте пожалуйста примерную стоимость и ваши контакты. Повторюсь, ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день! Требуется сделать новый дизайн, новостного сайта. Нужно будет сделать дизайн главной страницы + возможно несколько внутренних. Сроки не горят. Заинтересованным дизайнерам, вышлю сам сайт + примеры того что нравится. ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна программа или скрипт

    Приветствую всех! Интересует создание простой программы для звонков через IP телефонию. Все должно быть очень просто, доступно и удобно. Главное - это быстрая работа программы/скрипта. Возможности самые примитивные: позвонить, положить трубку, база ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт на смарти.

    Здравствуйте! На сайте, который работает на cms Joomla, стоит скрипт написанный на шаблонах сматри. Необходимо, "вытащить" этот скрипт, сохраняя его работоспособность (чтобы можно было запускать на любом хостинге). Более подробно расскажу программистам, ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка из PSD в HTML

    Здравствуйте! Требуется качественно, валидно, кросбраузерно, сверстать дизайн - одну страницу. Работу требуется выполнить сегодня до 12 ночи. У кого есть свободное время, указывайте среднюю стоимость за верстку фиксированной ширины. Дизайн покажу ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен красивый дизайн.

    Здравствуйте, Ув. Дизайнеры! Нужен красивый дизайн для сайта. Тематика: автомобили. Вид дизайна: для сайта визитки. Нужен дизайн только одной главной страницы. В ответе прошу указывать: 1. Ссылку ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать плагин под Wordpress.

    Приветствую всех! Не спеша, необходимо сделать плагин (что-то вроде формы заказа) под cms Wordpress, с таким функционалом: товары будут строиться на основе записей, которые есть в wordpress (т.к. для них можно создавать рубрики ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер под cms Wordpress

    Добрый день! Необходимо реализовать парсер для cms Wordpress. Парсер должен будет создавать записи в заданных рубриках, добавлять название записи, текст + фото (все берется с другого сайта естественно). Работа не срочная, но ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помощь с cms Wordpress

    Добрый день! Требуется вывести меню только второго уровня. Меню только первого уровня можно вывести так: А вот как вывести меню только второго уровня - не понятно. Кто сможет помочь ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно! Помощь с cms Wordpress

    Добрый день! Нужна помощь с cms Wordpress, а точнее с плагином для нее contact-form-7 - форма обратной связи. Необходимо в плагин добавить поле, в которое автоматом будет вбиваться Title страницы, на которой будет ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Форма обратной связи

    Здравствуйте! Необходимо скопировать скрипт формы обратной связи отсюда: http://www.ts.labwd.ru/tehnostyle/kompressory-i-poluchenie-szhatogo-vozduxa/vintovye-ask/ask-75-0813/ - при нажатии "оформить заказ" она появляется. Нужен аналог 1 в 1. Единственный момент, в строке "Тема *" - должно автоматом вписываться title ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • HTML-верстка

    Здравствуйте! Необходимо качественно DIVами, валидно и кросбраузерно, сверстать дизайн (есть psd). Верстка только одной страницы. Вот что требуется сверстать: http://s56.radikal.ru/i151/1110/e7/9096697f200c.jpg - номера телефонов изменятся, шапка должна тянутся по ширине (быть ...

    HTML
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Serget
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделать вывод всех рубрик, Wordpress
WordPress
Сделали, заказчик был всё время на связи, сразу же оплатил.
Первый раз работал с Сергеем и могу уверенно сказать - он отличный специалист! Сразу понял что мне требуется и сделал все без лишних вопросов! Благодарен за хорошо проделанную работу, которая была сделана в срок! =)
Ответный отзыв
Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
12 дней назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Создание шапки сайта.
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Спасибо за хорошую работу! Все капризы были вежливо выслушаны, пожелания все были учтены... На выходе получилась красивая шапка для сайта, которую и хотел увидеть заказчик. Благодарю за работу и желаю успехов в делах!
Ответный отзыв
ArtKiev
Илья 
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Срочно! Помощь с cms Wordpress
WordPress
Все хорошо. Оплата была как договаривались
Спасибо большое Илье, за проделанную работу! Все сделано очень качественно - модификация работает как следует :) Рекомендую Илью, как ответственного человека, знающего свое дело!
Ответный отзыв
Mariny
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
13 лет назад
Нужно написать 3 текста по 1000 символов
С Сергеем приятно работать. Он - хороший, надежный и ответственный заказчик. Спасибо.
Спасибо большое Марине! Понравилось сотрудничество. Работа была выполнена в срок, качество было на высоте, замечаний вообще никаких не было :) Рекомендую Марину, как грамотного и ответственного человека! Успехов в делах!
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Sw1ndLeR
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Нужен логотип.
Сергей хороший заказчик - все кратко, ясно и по-человечески) Оплата - моментальная. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Заказывал у Максима логотип. Работой остался очень доволен! Все сделано быстро и четко. Все мои пожелания были реализованы. Рекомендую Максима, как ответственного человека и профи в свое деле! Спасибо!
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