Исправить ошибку у MODx

При переносе сайта MODx вылезла ошибка

Нужна помощь где что исправить. Пишите в заявке)

оплата 300 руб)

версия PHP: 5.3

версия MySQL: 5.5

Ошибка :

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:

« PHP Parse Error »

PHP error debug

Error: Function split() is deprecated

Error type/ Nr.: - 8192

Line: 823

Line 823 source: $tempSnippetParams= split($splitter, $tempSnippetParams);

Parser timing

MySQL: 0.0062 s (4 Requests)

PHP: 0.0067 s

Total: 0.0128 s