bolnikh

Ivan Bolnikh bolnikh

 
54 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Проекты

Полностью программирование, дизайн не мой

http://www.potrebitel.ru

http://www.web-cat.ru

http://www.biz-ob.ru, http://cat.potrebitel.ru

http://www.elenmedia.ru

http://www.4x4shop.ru

Сопровождение

http://www.mosmedclinic.ru

http://www.omar.ru

  • Статистика на сайт

    $1000

    Необходимо создать статистику по ТЗ. Преимущества тем, кто создавал подобные системы. Дизайн свой или я дам пример страниц. Сборку отдельных страниц будете делать сами. Поскольку это статистика, существенные силы надо потратить на тестирование. Нужны хорошо написанные тесты. Также, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт - каталог продукции

    $2500

    Фирма предлагает сувенирную продукцию для b2b - всякие ручки с логотипом, зажигалки и т.д. Необходимо сделать сайт - каталог. Полное ТЗ уточняется. Нужен толковый программист, или студия. Дизайнер есть, но можно использовать своего. Желательно сделать сайт ...

    PHPMySQLApacheСайт на PHP
    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Компонент под cakephp для бесплатных статей

    $100

    Нужен компонент под cakephp чем-то напоминает http://www.articlecity.com - надо только добавить возможность добавлять комментарии и жалоба Платформа cakephp + Mysql (cp1251) Функциональность 1) главная страница – общий список анонсов статей, постранично 2) страницы категорий (разделов) – список анонсов статей, постранично 3) страница статьи 4) комментарии – ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доска объявлений на cakephp

    $100

    Платформа: PHP (4 и 5), MySQL (cp1251), cakephp – cakephp.org Надо: написать компонент под cakephp для доски объявлений. Функциональность 1) Добавить объявление 2) Редактировать, удалить, обновить объявление (после авторизации) 3) Список разделов 4) Список подразделов 5) Список объявлений, постраничная навигация 6) Страница отдельного объявления 7) Страница фотки если есть что-то похожее готовое ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Новости по темам Плитка, Сантехника и т.д.

    $100

    Нужны новости в новостные ленты для разделов Плитка, Сантехника, двери, свет, паркет для сайта ceramica.ru Периодичность - раз в несколько дней - обсуждаемо Хочу узнать 1) сколько стоит 1 новость 2) примерный объем 3) если 12 новостей в месяц - сколько ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи по теме Плитка, Двери, Свет, Сантехника и т

    $50

    Темы статей - плитка керамическа, двери, свет, сантехника, кухни. для сайта ceramica.ru Там, в основном, все итальянское. Нужно несколько статей в месяц. За статью хотелось бы $30 - $50 в зависимости от объема. Само собой - статьи уникальные, а ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать ТЗ для сайта

    $200

    Человек хочет новый сайт. Времени серьезно заниматься этим у меня нет, так что я хочу привлечь стороннего специалиста. Скорее всего, надо будет встречаться с заказчиком с глазу на глаз, так что Москва/Россия обязательно. Пришлите пример ТЗ, которые ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
kumomuk
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1300
10 баллов
15 лет назад
Статистика на сайт
Один из лучших заказчиков, какие у меня были. Адекватно оценивает проект, четко ставит задачи и вовремя платит.
Отличный разработчик, все делает быстро, замечания учитывает. Рекомендую.
Ответный отзыв
DrHell
Гость 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$120
10 баллов
16 лет назад
Доска объявлений на cakephp
Очень хорошее ТЗ. Приятно было работать.
Доволен
Ответный отзыв