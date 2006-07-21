Человек хочет новый сайт. Времени серьезно заниматься этим у меня нет, так что я хочу привлечь стороннего специалиста. Скорее всего, надо будет встречаться с заказчиком с глазу на глаз, так что Москва/Россия обязательно. Пришлите пример ТЗ, которые ...