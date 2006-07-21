Необходимо создать статистику по ТЗ. Преимущества тем, кто создавал подобные системы. Дизайн свой или я дам пример страниц. Сборку отдельных страниц будете делать сами. Поскольку это статистика, существенные силы надо потратить на тестирование. Нужны хорошо написанные тесты. Также, ...
Проекты
Полностью программирование, дизайн не мой
http://www.biz-ob.ru, http://cat.potrebitel.ru
Сопровождение
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $2500
Фирма предлагает сувенирную продукцию для b2b - всякие ручки с логотипом, зажигалки и т.д. Необходимо сделать сайт - каталог. Полное ТЗ уточняется. Нужен толковый программист, или студия. Дизайнер есть, но можно использовать своего. Желательно сделать сайт ...Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен компонент под cakephp чем-то напоминает http://www.articlecity.com - надо только добавить возможность добавлять комментарии и жалоба Платформа cakephp + Mysql (cp1251) Функциональность 1) главная страница – общий список анонсов статей, постранично 2) страницы категорий (разделов) – список анонсов статей, постранично 3) страница статьи 4) комментарии – ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Платформа: PHP (4 и 5), MySQL (cp1251), cakephp – cakephp.org Надо: написать компонент под cakephp для доски объявлений. Функциональность 1) Добавить объявление 2) Редактировать, удалить, обновить объявление (после авторизации) 3) Список разделов 4) Список подразделов 5) Список объявлений, постраничная навигация 6) Страница отдельного объявления 7) Страница фотки если есть что-то похожее готовое ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Нужны новости в новостные ленты для разделов Плитка, Сантехника, двери, свет, паркет для сайта ceramica.ru Периодичность - раз в несколько дней - обсуждаемо Хочу узнать 1) сколько стоит 1 новость 2) примерный объем 3) если 12 новостей в месяц - сколько ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Темы статей - плитка керамическа, двери, свет, сантехника, кухни. для сайта ceramica.ru Там, в основном, все итальянское. Нужно несколько статей в месяц. За статью хотелось бы $30 - $50 в зависимости от объема. Само собой - статьи уникальные, а ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Человек хочет новый сайт. Времени серьезно заниматься этим у меня нет, так что я хочу привлечь стороннего специалиста. Скорее всего, надо будет встречаться с заказчиком с глазу на глаз, так что Москва/Россия обязательно. Пришлите пример ТЗ, которые ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт17 лет назад