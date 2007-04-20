http://sivera.blackcrystal.ru/catalog/ Необходимо сделать чтобы белый прозрачный фон поля с разделами при прокрутке не отображался под верхней и нижней плашкой (плашки прозрачные - при прокрутке видно содержимое поля с белым фоном). Страница должна работать при изменении размера
Мы можем предложить Вам следующие услуги web-дизайна:
Разработка сайта (магазина, корпоративного представительства, портала, личной странички);
Установка системы администрирования;
Модернизация старых сайтов;
Создание статичных и динамичных рекламных блоков (банеров);
Разработка анимированных презентаций, flash графики и т.п.;
Контентную поддержку веб-сайтов;
Регистрация веб-сайта в каталогах и поисковых системах;
Хостинг
- $50HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо перенести сайт на другой хостинг (masterhost). Сайт сделан с ипользованием webAsyst. Пишите свои предложения сразу в аську.Хостинг7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Есть разработанный макет первой страницы необходимо сделать несколько внутренних страниц (5-7) Различия будут минимальны - для примера на одной странице будет список объектов недвижимости, на второй вывод списка анонсов статей. меняется только область конктента. Просьба писать на сайт ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть дизайн сайта в psd. Требуется сделать блочную верстку. (в зависмости от сложности возможна комбинированая). Возможно длительное сотрудничество. Обязательно ссылки на сделанные работы.HTML-верстка14 заявокЗакрыт17 лет назад