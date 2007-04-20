Есть разработанный макет первой страницы необходимо сделать несколько внутренних страниц (5-7) Различия будут минимальны - для примера на одной странице будет список объектов недвижимости, на второй вывод списка анонсов статей. меняется только область конктента. Просьба писать на сайт ...