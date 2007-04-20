bom_1977

Гость bom_1977

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Мы можем предложить Вам следующие услуги web-дизайна:

Разработка сайта (магазина, корпоративного представительства, портала, личной странички);

Установка системы администрирования;

Модернизация старых сайтов;

Создание статичных и динамичных рекламных блоков (банеров);

Разработка анимированных презентаций, flash графики и т.п.;

Контентную поддержку веб-сайтов;

Регистрация веб-сайта в каталогах и поисковых системах;

Хостинг

  • Подправить стиль на сайте

    $50

    http://sivera.blackcrystal.ru/catalog/ Необходимо сделать чтобы белый прозрачный фон поля с разделами при прокрутке не отображался под верхней и нижней плашкой (плашки прозрачные - при прокрутке видно содержимое поля с белым фоном). Страница должна работать при изменении размера

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка внутренних страниц сайта

    $150

    Есть разработанный макет первой страницы необходимо сделать несколько внутренних страниц (5-7) Различия будут минимальны - для примера на одной странице будет список объектов недвижимости, на второй вывод списка анонсов статей. меняется только область конктента. Просьба писать на сайт ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка сайта

    $50

    Есть дизайн сайта в psd. Требуется сделать блочную верстку. (в зависмости от сложности возможна комбинированая). Возможно длительное сотрудничество. Обязательно ссылки на сделанные работы.

    Верстка сайтаДизайн сайта
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад