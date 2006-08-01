bordelloguy

back end (php,flatfile№ ) 1. из списка слов делаем директорио линков 2. генерируем код для включение в футер 3. автоматически конфигурирuem rewrite/redirecаt herez htaccess 4. делаем замены 5. включаем чтото в хеадер все http://for.ms/script/ - админка Я сделал ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
задача: либо сделать так же как wufoo.com ( с АPI и серьезным подходом к перформансу базы). либо предложить что то может не настолько гибкое, но более стабильное. Задача - дать людям возможность ...Базы данных8 заявокЗакрыт17 лет назад
Вот как бы идеальное исполнение http://www.ehealthinsurance.com/ Щас есть: http://healthhookup.com/individual_family_insurance.html This is a health insurance quoting/comparison system, that it hosted in another site and displayed here through iframe. http://ehealthinsurance.com - identical functionality system, just more user friendly - that's the ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Вот как бы идеальное исполнение http://www.ehealthinsurance.com/ - Выбирается план, индекс код, опции и показывается цена и опции. Аналогичных сайтов - море, если прогуглить "health insurance quote" увидите. все эти сайты используют одинаковые датабазы. которые не понятно откуда берутся Кто-то наверняка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $160
Strawberry (http://strawberry.goodgirl.ru/) уже имеет многое что надо, много лишнего и многого не хватает. Вся функциональность как бы есть; надо запихнуть ее в виде блоков и модулей в саму систему. Какого плана разработки : - keyword-based RSS ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $160
Strawberry (http://strawberry.goodgirl.ru/) уже имеет многое что надо, много лишнего и многого не хватает. Вся функциональность как бы есть; надо запихнуть ее в виде блоков и модулей в саму систему. Какого плана разработки : - keyword-based RSS ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
strawberry (http://strawberry.goodgirl.ru/) уже имеет многое что надо, много лишнего и многого не хватает. Вся функциональность как бы есть; надо запихнуть ее в виде блоков и модулей в саму систему. Какого плана разработки - keyword-based RSS aggregator ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
1. Перевод Есть RSS/Atom фид надо его автоматически перевести через Гугл на разные языки. http://www.articlecodex.com/translate.zip -- это простой скрипт по переводу документов; надо сделать для хмл Результат что-то типа domain.com/rss.php?translated=de domain.com/rss.php?translated=fr domain.com/rss.php?translated=ес http://simplepie.org/downloads/ -- ридер (на нем тестировать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад